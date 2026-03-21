Míchel reconoce el error del Girona ante Osasuna: "Nos han faltado muchas cosas, pero ahora toca descansar"

El madrileño admitió que el cuadro navarro les superó en todas las fases del juego y lamentó no haber podido contrarrestar las armas rojillas

Muy buen rollo se pudo apreciar entre Alessio Lisci y Míchel Sánchez en los prolegómenos del encuentro que se ha disputado esta jornada en El Sadar. Los dos técnicos se reencontraron sobre el césped café en mano y dialogaron un buen rato antes de comenzar a repasar la lección con sus pupilos en sus respectivos banquillos.

Y es que ambos coincidieron en los pupitres sacándose el título de entrenador y de ahí su buena sintonía. Y si en la primera vuelta fue el Girona el que se impuso por la mínima (1-0, con gol de Vanat), esta vez fue Osasuna el que se llevó el botín también por 1-0, obra de Budimir. Aunque los navarros borraron a los catalanes durante todo el encuentro.

Toda una lección que el propio entrenador del Girona no tuvo miedo a reconocer una vez finalizó el encuentro: “No hemos sido capaces de frenarles y hacer transiciones”.

Cuestionado por los problemas que han tenido en el terreno de juego para generar peligro sobre la portería osasunista, Míchel ha sido contundente: "Nos han faltado muchas cosas. El control fue total de Osasuna. Creo que a nivel defensivo y de intensidad han estado mejor a la hora de defender su portería. Han defendido muy bien los centros y los unos contra uno. No ha sido nuestro mejor partido”.

No obstante y pese a que esta derrota ha frenado en seco el resurgir del equipo de Montilivi y reducir las aspiraciones al sueño europeo, el técnico madrileño tiene muy claro cuál debe ser el objetivo de sus pupilos a corto y medio plazo: "Toca descansar y pensar en mejorar para hacer los mejores partidos del año. El equipo necesita llegar a 42 puntos, una cifra que todo el mundo piensa que es la de tranquilidad".

Fran Beltrán también admite la superioridad navarra

No le salió bien el planteamiento a Míchel en El Sadar. Al técnico madrileño le costó contrarrestar el juego de Osasuna tanto en la primera parte como en la segunda. En el primer acto, Gazzaniga mantuvo al equipo vivo y, en el segundo acto, hasta el minuto 80. A decir verdad, lo tuvo vivo hasta el minuto 96', porque en el 93' sacó una pierna milagrosa en una mano a mano ante Raúl García que permitió a lo catalanes luchar por el empate hasta el último suspiro del partido.

Pero, al final, la derrota fue inevitable y justa. Reconocida así hasta por el técnico del Girona y por los propios jugadores gerundenses. El primero en pasar por los micrófonos de Movistar+ fue Fran Beltrán: "No hemos generado el suficiente peligro. Ellos han jugado muy bien. No hemos estado cómodos, sobre todo en la primera parte".

En este sentido y de cara a la recta final del campeonato, el jugador rojiblanco cree que todavía queda mucho y coincidió con el mensaje de su entrenador, es momento de recargar las pilas: "Tenemos que seguir trabajando. El parón nos va a venir bien para limpiar la cabeza".