Buen ojo del Betis con el central en verano: Daniele Ghilardi triplica su valor

El director deportivo bético captó el potencial del joven central italiano, llegando a ofertar para su fichaje, y no equivocó, pues se ha disparado en la Roma. con una espectacular subida de su cotización

Manu Fajardo centró buena parte de su atención el pasado verano en apuntalar el eje de la defensa y emprendió diversas negociaciones con conversaciones y ofertas para tratar de firmar a los primeros de su lista, con la juventud y la opción de obtener plusvalía futura como factor común.

Así, el Betis lo intentó con Kevin Lomónaco, objetivo del que no se ha olvidado, y también llegó a ofertar al Hellas Verona por Daniele Ghilardi, central de 22 años con un futuro prometedor por delante a tenor de su proyección.

El Betis llegó a hacer una oferta por Ghilardi

De ese modo, según trascendió en el mes de julio, el club helioplitano ofrecía en primera instancia cuatro millones de euros por el internacional sub 21, cantidad alejada de los diez millones que exigía su club, que comparte sus derechos con la Fiorentina, por lo que se esperaba que se pudiera cerrar en unos seis millones de euros. Días después se habló en el país trasalpino de una oferta de 11 millones que no respondía la realidad bética y que no resultaba creíble.

De hecho, semanas después, a finales del mismo mes, Fajardo cerró a Valentín Gómez con la cantidad que se deseaba firmar a Ghilardi, alrededor de seis millones de euros.

Finalmente, a primeros de agosto, el Hellas Verona alcanzó un acuerdo con la Roma para una cesión con obligación de compra de ocho millones de euros y lo cierto es que Ghilardi, tras un comienzo complicado con poco protagonismo, ha empezado a responder con creces a las expectactivas, especialmente en lo que va de año.

Ghilardi brilla en 2026 y dispara su valor

No en vano, en 2026 se ha hecho con un sitio en el once y ha participado en los doce últimos partidos de la Serie A, a los que hay que sumarle en este año tres más completos en la Europa League, cayendo precisamente en octavos ante el Bolonia en el duelo que no jugó ningún minuto.

En este sentido, Manu Fajardo demostró muy buen ojo al fijarse en Ghilardi cuando apuntaba alto, pero no se había consolidado en la elite, hasta el punto de que quiso apostar por él cuando su valor de mercado, según, Transfermarkt, era de cinco millones. Desde entonces, su cotización ha subido como la espuma, hasta el punto de multiplicarla por tres en poco más de menos medio año.

Así, en octubre ya se elevó hasta los ocho millones de su obligación de compra, lo que se mantuvo en diciembre, pero es que en la última revisión, ayer mismo, ante su espectacular crecimiento en la Roma, su tasación se ha disparado hasta los 15 millones de euros, reflejo de que el director deportivo bético captó su potencial más allá de que después no pudiera cerrarse por las pretensiones de su club, que se escapaban en ese momento del margen de acción heliopolitana¡o.