Girona - Athletic Club: horario, canal y dónde ver hoy en TV el partido de la jornada 28 de LaLiga

Se vuelve a disputar una nueva jornada de LaLiga EA Sports. Montilivi disfrutará de un Girona - Athletic Club con tres puntos muy importantes en juego. Ernesto Valverde tiene un complicado partido en Cataluña para pelear por entrar en Europa en este fin de temporada, compitiendo tan solo en LaLiga

Girona y Athletic Club se medirán de nuevo esta temporada, esta vez en el duelo correspondiente a la jornada 28 de LaLiga que se disputará en Montilivi, y que tiene la oportunidad de seguir en el directo que ofrecerá ESTADIO Deportivo. Este segundo cara a cara de la temporada entre los dos equipos se disputará en la tarde de hoy, sábado 14 de marzo.

Una cita que es muy importante para los dos conjuntos debido a la racha que atraviesan en las últimas jornadas. Ambos equipos llegan tras una racha de malos resultados que les está alejando de sus objetivos marcados para este final de temporada. El Girona, con tan solo una victoria en sus últimos cinco encuentros, busca alejarse definitivamente de los puestos peligrosos de la tabla clasificatoria. Por otro lado, el Athletic Club no está atravesando su mejor momento de la temporada. Tras un gran inicio y estar tranquilo en la zona media de la clasificación, acumulan dos partidos sin vencer y están a cinco puntos de las plazas europeas. Los de Ernesto Valverde acumulan tres partidos consecutivos puntuando lejos de San Mamés en LaLiga EA Sports.

Romper dinámicas negativas

Se miden dos equipos con sensaciones dispares a estas alturas de temporada. La sensación es de que el Athletic Club, incluso con una marcha más y por la plantilla que tiene, podría optar a una plaza europea. Ahora, con tan solo LaLiga como preocupación y sin ningún puesto europeo asegurado, los jugadores de Ernesto Valverde tendrán que desempeñarse a fondo en el campeonato doméstico para poder disfrutar la próxima temporada de fútbol europeo. Los leones afrontan una nueva jornada en un campo en el que les resulta complicado derrotar a los catalanes. Tan solo han ganado allí una vez en liga, en la temporada 18-19.

Los de Míchel llegan al encuentro tras empatar en el Ciutat de València en los minutos finales del descuento. Parece que están atravesando un complejo momento de forma. Los catalanes no ganan desde hace cuatro jornadas, cuando vencieron al FC Barcelona en Montilivi. Un partido que fue un espejismo que recordó al mejor Girona de hace dos temporadas. Sin embargo, ahora la realidad es otra.

Girona - Athletic Club: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta al Athletic Club ante el Girona, correspondiente al partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports, se disputará en Montilivi hoy sábado 14 de marzo de 2026, a partir de las 14:00 horas. Se espera un día soleado y la temperatura rondará los 11º durante la tarde de hoy.

Girona - Athletic Club: ¿Dónde verlo por televisión?

Este encuentro liguero que mide a ambos conjuntos se podrá ver por plataforma de pago, más concretamente en DAZN LaLiga (dial 55 en Movistar+ y dial 113 en Orange). Como es habitual, existe la opción de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones. También se podrá seguir a través de LaLiga TV Bar. Además, es el partido de la jornada seleccionado para ser retransmitido en abierto. Se podrá ver a través de RTV Play y en Teledeporte.

Girona - Athletic Club: ¿Cómo seguir online este duelo?

Más allá de seguirlo por televisión, existe la alternativa de no perderse nada de este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un detallado minuto a minuto con todos los pormenores de lo que acontezca sobre el verde de Montilivi. La cobertura de ESTADIO proseguirá tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas.