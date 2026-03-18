Marián Mouriño, presidenta del Celta de Vigo: " Todo el equipo está muy enchufado y tenemos una plantilla para pelear por pasar"

La presidenta del Celta de Vigo se mostró orgullosa con la plantilla e ilusionada de cara a la vuelta de los octavos de final de la Europa League

El Celta de Vigo encara la vuelta de los octavos de final de la Europa League con ilusión y llenos de confianza. El 1-1 de la ida deja la eliminatoria completamente abierta y con la esperanza de dar la campanada en Lyon basando el discurso en el gran trabajo que está realizando el equipo vigués. Así lo ha destacado Marián Mouriño, presidenta del Celta de Vigo, que destaca la plantilla y el estado de forma del equipo en este tramo de temporada.

El Celta de Vigo, muy ilusionado con la eliminatoria de la Europa League

La dirigente celeste viaja a Lyon "muy ilusionada, con muchos nervios y muchas ganas de ganar" porque ella ve al equipo "preparado" para vencer en el Groupama Stadium. "Estoy confiada en que lo vamos a dar todo. Hasta ahora hemos visto que las rotaciones han funcionado, que todo el equipo está muy enchufado y que tenemos una plantilla para pelear por pasar", indicó al ser cuestionada por las importantes bajas del lesionado Miguel Román y los sancionados Borja Iglesias y Óscar Mingueza.

Marian Mouriño recordó que a lo largo de la competición continental "nunca" partieron como favoritos y han ido “pasito a pasito” demostrando que son un equipo "fuerte" y pueden vencer a cualquier rival. "No solo en Sevilla el otro día, creo que en la Europa League hemos ido a campos muy difíciles y con aficiones que aprietan mucho y acabamos superando las eliminatorias. Por eso por qué no repetirlo mañana", incidió la presidenta del Celta, que, como había hecho en la previa del duelo con el PAOK de Salónica, pronosticó un "1-2" en Lyon.

Marián Mouriño desea que no haya incidentes en Lyon

Además, la presidenta del Celta de Vigo deseó que no se repitiesen los incidentes entre ultras de la ida y pidió a la afición gallega un comportamiento ejemplar. "Esperemos que disfrutemos de una buena eliminatoria y que no haya ningún altercado. Vamos a disfrutar del fútbol y ojalá nos comportemos todos", indicó a los periodistas antes de viajar a la ciudad francesa. Para ello, el Celta informó a sus aficionados de que este miércoles representantes del club mantendrán una reunión con la policía de Lyon para valorar qué alternativas pueden ofrecer a aquellos seguidores del equipo gallego que acudan directamente al Groupama Stadium. La seguridad de los cerca de 3.000 aficionados celestes que viajarán a Francia se ha visto amenazada por los violentos incidentes que se vivieron la noche anterior al encuentro de Balaídos en Vigo, donde un grupo de ultras locales atacó a aficionados del Lyon en una céntrica calle de la ciudad.