Alineaciones Oviedo - Girona: Alineación probable de Oviedo y Girona en la jornada 22 de LaLiga

El Carlos Tartiere será escenario de un partido con urgencias muy claras y estados de ánimo opuestos. El Real Oviedo necesita ganar ya para no quedarse descolgado, mientras que el Girona llega con tranquilidad y queriendo seguir sumando lejos de casa

La jornada 22 de LaLiga EA Sports mide a un Real Oviedo que sigue sin encontrar regularidad en el campeonato y a un Girona que ha logrado instalarse en una zona cómoda de la clasificación gracias a su solidez colectiva. El conjunto asturiano afronta el encuentro con la presión de los números, las victorias no llegan y el margen de error se reduce jornada tras jornada. Enfrente estará un Girona que, sin alardes, ha sabido sacar puntos en escenarios complicados y que viaja a Oviedo con la intención de aprovechar la ansiedad local. El contexto invita a un partido tenso, con mucho peso emocional, en el que los detalles y la gestión de los momentos pueden marcar el desarrollo del choque.

Real Oviedo: ganar para no quedarse atrás

El Real Oviedo encara el partido con la necesidad evidente de sumar tres puntos que le permitan cortar la dinámica negativa y volver a engancharse a la pelea por la permanencia. El equipo ha mostrado dificultades para cerrar los partidos y convertir sus fases de dominio en resultados, algo que ha terminado penalizándole en la clasificación. En casa, el Tartiere sigue siendo un factor al que agarrarse, aunque la impaciencia de la grada también empieza a notarse.

En el apartado deportivo, Almada tendrá que lidiar con la baja de Ejaria, mientras que Bailly es duda, lo que condiciona las opciones en la zaga. No se esperan revoluciones en el once, pero sí ajustes puntuales para ganar consistencia defensiva y mayor presencia en campo rival. El Oviedo sabe que el partido pasa por competir desde el inicio y evitar errores que le obliguen a ir a remolque.

Girona: competir sin urgencias pero con ambición

El Girona llega al Tartiere con un escenario muy distinto: sin la presión clasificatoria del rival y con la confianza que da haber cumplido en la mayoría de jornadas. El conjunto catalán ha encontrado equilibrio entre líneas y se ha mostrado capaz de adaptarse a distintos contextos de partido, algo que le permite afrontar este tipo de salidas con calma.

Eso sí, Michel no lo tendrá sencillo a la hora de confeccionar el once, ya que cuenta con las bajas de Juan Carlos, Portu, Van de Beek y Ounahi. Estas ausencias pueden provocar cambios en varias líneas, aunque la idea será mantener un bloque competitivo, paciente y preparado para aprovechar los espacios que pueda dejar un Oviedo obligado a asumir riesgos.

Onces probables del partido Oviedo - Girona, correspondiente a la jornada 22 de LaLiga

Real Oviedo: Aarón Escandell; Javi López, Carmo, Costas, Lucas Ahijado; Colombatto, Sibo, Reina; Chaira, Viñas y Hassan.

Girona: Ter Stegen; Álex Moreno, Vitor Reis, Blind, Arnau; Fran Beltrán, Iván Martín, Lemar; Bryan Gil, Vanat y Tsygankov.