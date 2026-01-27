Míchel, técnico del Girona, entregado a Ter Stegen: "Da unas condiciones raras en el fútbol profesional"

El técnico del cuadro de Montilivi valoró la actuación del guardameta cedido por el Barcelona. El alemán fue decisivo en la última jugada para que los catalanes se llevasen un punto

El Girona buscaba este lunes sumar su cuarto triunfo consecutivo y de paso dar un importante salto en la clasificación para meterse entre los 10 primeros. El Girona vio como el Getafe, a pesar de no contar con grandes ocasiones hasta ese momento, se adelantó al poco de empezar la segunda mitad. El Girona siguió intentando superar a un gran David Soria pero para empatar y no ganar como ocurría antes del gol de Vázquez. Los de Míchel empataron en el último suspiro pero Ter Stegen, que no había tenido demasiado trabajo más allá del gol azulón, tuvo una gran acción en el último momento que evitó un tanto que habría devuelvo el triunfo a los de Bordalás.

Míchel se entrega a la actuación de Ter Stegen

Tras el partido, Míchel valoró positivamente la actuación de Ter Stegen y su llegada al Girona: "Tengo la suerte de tener tres grandes porteros. Ha hecho un debut fantástico, a nivel de juego nos da unas condiciones raras en el fútbol profesional, con gran virtud en el juego de pies y que siempre va hacia adelante".

Seguidamente, no quiso dar demasiados detalles Míchel de la conversación que ha mantenido con Ter Stegen y con el suplente de este lunes, Gazzaniga: "La charla queda entre nosotros. Es mi decisión, una difícil y complicada. Pero para eso soy el entrenador, por eso he decidido que jugara Marc. Ha hecho un gran partido, partidazo. En salida de pelota es un jugador que nos da mucho. Y la parada que ha hecho al final es muy buena. He hablado con todos, en este sentido, y son grandes profesionales. Han encajado bien mi decisión".

Los otros fichajes del Girona que elogió Míchel

Míchel también aprovechó para valorar el encuentro de Fran Beltrán y recordar que no tenían un jugador así desde Aleix García: "Fran parece que llevaba mucho tiempo aquí. Lo ha hecho muy bien. Desde Aleix Garcia no tenía esta sensación de un jugador en el mediocampo que jugara a ritmo muy alto. Fran está a este nivel". Además, también elogió a Echeverri, que salió con el 0-1 y trató de ser protagonista: "Claudio Echeverri nos ha ayudado en un momento difícil, es joven y nos dará mucho. Tiene esta agresividad con la pelota en último tercio de campo que necesitamos mucho. Somos un equipo que llega al último tercio y echa en falta buena pegada".

Por último Míchel elogió el juego de su equipo a pesar del resultado final que supone terminar con una racha de tres partidos ganando: "Más allá del resultado, me pone feliz el juego y la determinación del equipo. Hemos hecho un partido muy bueno y el 0-1 me parecía que el equipo podría haber caído, pero no. La respuesta ha sido fantástica. Hemos tirado adelante y hemos tenido una gran reacción".