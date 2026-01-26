Girona - Getafe: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 21 de LaLiga

El Girona de Míchel busca encadenar su cuarta victoria seguida ante un Getafe necesitado de puntos para alejarse del descenso

Este lunes 26 de enero, el Girona FC recibe al Getafe CF en el estadio de Montilivi, en un encuentro que cerrará la jornada 21 de LaLiga. Se trata de un choque de gran importancia para ambos conjuntos, aunque por motivos muy distintos. El equipo catalán quiere prolongar su gran momento y mirar hacia Europa, mientras que el cuadro madrileño necesita una victoria urgente para alejarse de la zona baja.

El Girona llega al duelo en la undécima posición, con 31 puntos, y atraviesa su mejor momento de la temporada. El conjunto dirigido por Míchel encadena cuatro victorias consecutivas, una racha que le ha permitido pasar, en apenas unas semanas, de mirar con preocupación a la zona baja a asomarse a la pelea por los puestos europeos. La sexta plaza se encuentra a ocho puntos, una distancia considerable, pero que no frena la ambición de un equipo que ya sorprendió al fútbol español hace dos temporadas.

En Montilivi, sin embargo, el Girona tiene margen de mejora. Hasta el momento ha sumado 12 puntos en los diez partidos disputados como local, un registro discreto que el equipo quiere corregir en esta segunda vuelta para seguir escalando posiciones en la clasificación.

El Getafe, por su parte, ocupa la decimosexta plaza con 21 puntos. La situación comienza a ser delicada para los de José Bordalás, ya que una victoria de rivales directos como Alavés o Valencia podría meterles de lleno en problemas. Por ello, el conjunto azulón afronta el choque con la necesidad imperiosa de sumar los tres puntos.Los madrileños no ganan en Liga desde el 28 de noviembre, en la jornada 14, una racha negativa que explica su caída en la tabla.

Además, su rendimiento como visitante tampoco invita al optimismo: el Getafe ha sumado 10 puntos en diez partidos fuera de casa, los mismos que ha conseguido como local, lo que refleja su irregularidad a lo largo del curso.En cuanto a los enfrentamientos directos entre ambos equipos, la igualdad es máxima.

Girona y Getafe se han medido en 15 ocasiones, con un balance de seis victorias para cada uno y tres empates, un precedente que anticipa un duelo muy abierto para cerrar la jornada en Montilivi.

Girona FC - Getafe CF: fecha y horario del partido de la jornada 21 de LaLiga 25/26

Este duelo entre el Girona y el Getafe, tendrá lugar este lunes 26 de enero a las 21:00 horas, en el estadio de Montilivi.

Girona FC - Getafe CF: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la vigesimoprimera jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal M+ LaLiga (dial 54 en Movistar+ y en Orange es el dial 110), así como por el canal M+ LaLiga HDR (dial 440 y en Orange el dial 111), ofreciendo la emisión en alta definición para una experiencia más completa. Además, el encuentro también se podrá seguir a través de LaLiga TV Bar.

Girona FC - Getafe CF: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este lunes entre el Girona y el Getafe, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de https://www.estadiodeportivo.com/.