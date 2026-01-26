Bordalás, técnico del Getafe, no entra al trapo con la polémica previa al gol del Girona

El técnico del conjunto azulón confesó que no había podido verla porque había sido "una jugada rápida". Los madrileños siguen sin ganar en LaLiga EA Sports desde el pasado mes de noviembre

El Getafe se presentaba este lunes en Montilivi para tratar de cortar la racha de triunfos del Girona y de paso, reencontrarse con las victorias en el lado azulón. El Getafe aguantó las embestidas del Girona en la primera mitad y en el segundo, un gran centro tenso de Juan Iglesias terminó con el gol de Vázquez en su estreno como azulón. El Getafe no pudo celebrar el triunfo por el gol a última hora de Vitor Reis que llegó tras una acción que desde el lado azulón se pensó que podría ser falta. Tras el encuentro, Bordalás analizó el encuentro y no quiso entrar en la polémica previa al tanto de los de Míchel.

Bordalás se queda con la actitud de su Getafe y no entra en la polémica

Bordalás quiso valorar positivamente la actitud del Getafe a pesar del empate de los azulones y no se mojó sobre si el gol de los de Míchel llegó precedido de una falta o no: "Bueno, no he podido verla porque ha sido una jugada rápida. Había varios jugadores que tapaban la acción. No te puedo decir. Y tampoco voy a entrar en una polémica de una falta, que sí, es posible que haya sido. Pero bueno, me quedo con la actitud del equipo, cómo ha competido contra un rival que está en un gran momento".

Prosiguió Bordalás poniendo el valor el trabajo del Getafe ante un Girona que está en pleno crecimiento tal y como se confirma con sus últimos resultados: "En este 2026 ha mejorado muchísimo. Está haciendo las cosas bien. Tiene grandes jugadores. Es un equipo difícil y lo hemos podido comprobar en los últimos resultados que ha sacado. Y cómo está jugando. Y creo que nosotros venimos en una situación con una presión añadida por los resultados de fin de semana. Iniciábamos la jornada en descenso, pero los chicos han tenido un comportamiento espectacular. Felicitarles por el esfuerzo y el trabajo. Y lo siento por ellos, porque es el tercer partido que nos marcan en los instantes finales. Y bueno, estamos un poquito tristes por ello, pero contentos por la actitud del equipo".

El Getafe frenó al Girona con el plan de Bordalás

Trató de ser práctico Bordalás con el resultado final e insistió en valorar el trabajo del Getafe para frenar a un Girona que hoy no gozó de apenas ocasiones en el segundo tiempo: "Bueno, al final esto es fútbol y a veces te pasan estas cosas. Sí que es verdad que el equipo ha trabajado muchísimo y ha interpretado muy bien el partido. Creo que hemos neutralizado francamente bien al Girona, porque es un equipo que en casa juega muy bien, que genera muchas ocasiones de gol, y hoy ha tenido alguna, pero no el número que está acostumbrado".

Por último no quiso Bordalás entrar en el tópico del merecimiento: "Merecimientos, esto es fútbol y a veces pasan estas cosas. Te quedas con la sensación de que podrías haber conseguido los tres puntos. Pero bueno, si hubiera marcado el Girona primero, hubiéramos empatado nosotros al final. Te cambia el estado anímico. Por lo tanto hay que levantar el ánimo, energía positiva y pensar en el siguiente compromiso".