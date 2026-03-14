Atlético de Madrid - Getafe: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 28 de LaLiga

El Atlético de Madrid vuelve a jugar en casa en la jornada 28 de LaLiga EA Sports y lo hará recibiendo al Getafe en un derbi madrileño que llega con ambos equipos en un buen momento de forma, los rojiblancos quieren mantenerse firmes en la zona alta de la clasificación, mientras que el conjunto azulón busca prolongar su gran dinámica de resultados

El Riyadh Air Metropolitano será el escenario de un nuevo derbi madrileño en una jornada en la que ambos equipos llegan reforzados por sus últimos resultados. El Atlético de Madrid, instalado en la tercera posición del campeonato, necesita seguir sumando de tres en tres para consolidar su plaza en la Liga de Campeones, mientras que el Getafe atraviesa probablemente su mejor momento del curso y quiere seguir escalando posiciones en la clasificación.

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El equipo dirigido por Diego Pablo Simeone afronta este encuentro con la intención de mantener la regularidad que ha mostrado durante buena parte de la temporada. Los rojiblancos ocupan actualmente la tercera plaza con 54 puntos, unos números que les permiten seguir firmes en la pelea por las posiciones más altas de la tabla.

El Atlético en busca de seguir firme en la zona de Champions

El Atlético de Madrid llega al derbi tras mostrar una dinámica bastante sólida en las últimas jornadas del campeonato. El conjunto rojiblanco ha conseguido tres victorias en sus últimos cinco encuentros, resultados que le han permitido mantenerse con firmeza en la parte alta de la clasificación.

La fiabilidad defensiva sigue siendo una de las principales señas de identidad del equipo de Simeone, que ha encajado solo 25 goles en lo que va de temporada. A ello se suma una producción ofensiva constante que ha permitido al Atlético alcanzar los 46 goles a favor, cifras que reflejan el equilibrio competitivo del equipo madrileño durante el curso.

Con estos números, el objetivo del Atlético pasa por seguir haciendo del Metropolitano un escenario complicado para sus rivales y continuar sumando puntos que le permitan asegurar su presencia en la próxima edición de la Liga de Campeones.

El Getafe con la intención de prolongar su buen momento

Enfrente estará un Getafe que llega al derbi en una dinámica muy positiva, el conjunto azulón ocupa actualmente la novena posición con 35 puntos, una clasificación que refleja la buena evolución del equipo en las últimas semanas.

El equipo madrileño ha logrado cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, una racha que ha impulsado claramente su posición en la tabla. Además, el Getafe llega a este encuentro tras firmar dos triunfos de gran peso frente al Real Betis y al Real Madrid, resultados que han confirmado el gran momento competitivo del conjunto azulón.

Con 23 goles a favor y 29 en contra, el Getafe ha demostrado ser un equipo muy competitivo que sabe aprovechar bien sus oportunidades y que ha ganado confianza a medida que ha avanzado la temporada.

At. Madrid No Iniciado - Getafe

Con ambos equipos atravesando una buena dinámica, el derbi madrileño de la jornada 28 promete ser un partido exigente en el que el Atlético buscará imponer su fortaleza en casa, mientras que el Getafe intentará mantener su racha positiva y seguir sumando puntos que le aseguren lo antes posible la permanencia.

Atlético de Madrid - Getafe: fecha y horario del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports entre el Atlético de Madrid y el Getafe, que se disputará en el estadio Riyadh Air Metropolitano, está programado para el sábado 14 de marzo de 2026, con inicio previsto a las 16:15 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 28 de LaLiga entre Atlético de Madrid y Getafe?

El Atlético de Madrid - Getafe de la jornada 28 de LaLiga EA Sports será ofrecido a través de M+ LALIGA (M54 O110), M+ LALIGA HDR (M440 O111), LaLiga TV Bar y M+ LALIGA 2 (M57 O112), canales que cuentan con los derechos de retransmisión del campeonato. Para acceder a la emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma correspondiente.

¿Cómo seguir online el Atlético de Madrid - Getafe, encuentro de la jornada 28 de LaLiga EA Sports?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Atlético de Madrid - Getafe de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de su web, con un minuto a minuto detallado de todo lo que ocurra sobre el césped del Riyadh Air Metropolitano. Una vez finalice el encuentro, la cobertura continuará con la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y el análisis de las acciones más destacadas y polémicas del duelo.