Atlético de Madrid 1-0 Getafe: Musso se viste de Oblak para recuperar la tercera plaza

El solitario tanto de Nahuel Molina en los primeros minutos de partido sirvió a un Atleti que acabó sufriendo por no saber cerrar el partido desaprovechando multitud de ocasiones, tantas que al final fue Musso el salvador con un par de paradas dignas de su compañero esloveno

El Atlético de Madrid recupera la tercera plaza en solitario después de un partido sufrido donde desperdició multitud de ocasiones dando vida a un Getafe que incluso con uno menos pudo empatar el partido. Diego Pablo Simeone tiró de rotaciones para el partido ante el Getafe después del enorme esfuerzo realizado ante el Tottenham el pasado martes y que tan buen resultado le dio (5-2) y tan solo un hombre repetía en el equipo titular: Marc Pubill. Un total de diez cambios para refrescare el equipo y buscar asentarse en la tercera plaza de LaLiga en solitario aprovechando así el empate del pasado viernes del Villarreal en Vitoria.

Salió el Atlético de Madrid con mucho ímpetu y decidio a marcar un gol rápido para no contagiarse del ritmo de partido de su rival que repetía el once que tan buen resultado le dio frente al Betis. Avisaba Nahuel Molina con un disparo desde la frontal que se marchaba alto en los primeros minutos pero no tardaría ese gol tempranero. A los ocho minutos, el lateral argentino ganaba un saque de banda en tres cuartos de campo y sin pensárselo, se sacaba un tremendo latigazo en diagonal que se colaba por la escuadra izquierda de David Soria, que solo pudo ver como el balón entraba en su portería.

Almada, Sorloth y Molina perdonan en las contras

El partido parecía que iba a ser un camino de rosas para el conjunto rojiblanco, que pudo haberse ido al descanso con una renta mucho más amplía pero acabó desperdiciando tres buenos contragolpes. El primero tras un balón que regaló Kiko Femenía a Nico González, el argentino habilitaba a su compatriota pero Almada, en lugar de finalizar, busca el pase al punto de penalti y la zaga de Bordalás cortaba el peligro.

Soria evitaba el segundo gol de Nahuel con una gran estirada al disparo desde la frontal del carrilero y en el 29', Sorloth finalizaba un contragolpe que había iniciado él con un remate de cabeza al palo tras el centro de Almada. El partido entraba en la recta final del primer tiempo y el Getafe seguía vivo, así que se estiró y buscó la portería sobre todo con un activo Kiko Femenía, aunque sin ninguna ocasión clara.Antes del descanso, Nahuel Molina perdonaba la tercera contra, está muy muy clara, con superioridad rojiblanca pero el argentino con todo a favor, e incluso tiempo para parar el balón, sacaba un disparo de interior de primeras que mandaba fuera.

El Getafe se quita los miedos pese a quedarse con diez

En la segunda parte el Getafe salió sin la careta y dispuesto a poner en aprietos al Atlético desde la primera jugada, como demostró Luis Vázquez topándose con una gran mano de Musso. Poco después era Luis Milla el que buscaba la escuadra del meta argentino sin fortuna hasta que el VAR entró en acción. El juego se paraba y el VAR revisaba una acción sin balón entre Sorloth y Abqar en el círculo central donde el central azulón pellizcaba la entrepierna del noruego, que reaccionaba agarrándolo del brazo y tirándolo al suelo. Ortiz Arias iba al monitor a ver la surrealista jugada y manda a la calle al futbolista del Getafe y mostraba amarilla al rojiblanco.

El propio Ortiz Arias perdonaba la segunda amarilla a Sorloth por golpear con el codo a Romero en un forcejeo en carrera, lo que le costó la amonestación a un Bordalás que no entendía nada. El partido cruzaba la hora de partido e iba a empezar a romperse. Baena y Pubill estuvieron a punto de marcar pero uno mandó el disparo fuera y el otro se encontró con Soria.

Partido roto, ganancia de porteros

Simeone veía que no podía cerrar el partido y hacia los cinco cambios en apenas unos minutos de diferencia. Sin embargo, el Getafe iba a tener una gran oportunidad para empatar en las botas de Arambarri, que pillaba a la defensa rojiblanca desconcentrada tras un saque de banda y ante Musso manda el balón fuera.

Lejos de poder controlar el partido, este iba a romperse en el tramo final lo que provocó que hubiera ocasiones en ambas porterías, aunque los porteros salieron a relucir. Primero Musso negando el gol a Satriano en una buena jugada del delantero azulón y un minuto después David Soria, sacando un disparo a bocajarro de Griezmann y un defensa el rechace de Julián.

El partido se iba al tiempo añadido, donde se iban a descontar nueve minutos. Parecía ya entonces que el Atleti tenía, ahora sí, controlado el choque pero iba a tener una más el Getafe, muy clara, en la cabeza de Liso, que remataba en plancha un gran centro de Juan Iglesias, pero ahí emergía otra vez la figura de Musso, como si fuera el mismísimo Oblak, para mandar a córner y dejar el 1-0 en el marcador.

- Ficha técnica:

Atlético de Madrid: Musso; Molina, Pubill (Giuliano 66'), Giménez, Lenglet, Nico González; Koke, Vargas (Llorente 73'); Baena (Griezmann 73'), Almada (Lookman 66'); Sorloth (Julián Álvarez 66').

Getafe: Soria; Femenía (Birmancevic 46'), Abqar, Duarte (Rico 83'), Zaïd Romero, Iglesias; Djené, Luis Milla (Muñoz 93'), Arambarri (Mario Martín 74'); Luis Vázquez (Liso 74'), Satriano.

Gol: 1-0 (8') Molina.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz (madrileño). Amonestó a Sorloth y Molina; mostró cartulina amarilla a Romero, Liso, Satriano y expulsó a Abqar por roja directa en el minuto 54, por parte del Getafe.

Indicencias: Estadio Riyadh Air Metropolitano. 58.893 espectadores.