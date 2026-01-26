Girona - Getafe en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga EA Sports

Sigue en directo y online el duelo entre Girona y Getafe de la jornada 21 de LaLiga EA Sports que dará comienzo a partir de las 21:00 horas en el Estadio de Montilivi

El duelo entre Girona y Getafe servirá para cerrar la jornada 21 de LaLiga EA Sports. Gironís y azulones medirán sus fuerzas y tratarán de continuar o poner fin a sus respectivas rachas en Primera.

El Girona de Míchel no lo ha pasado nada bien en la primera vuelta de LaLiga EA Sports. Los de Montilivi no conseguían sacar los partidos adelante y han estado coqueteando con el descenso de manera muy peligrosa. Después de 20 jornadas, el Girona empieza a respirar y suma 24 puntos y una racha de tres victorias consecutivas. En caso de triunfo este lunes ante el Getafe podrían catapultarse hasta la novena posición.

Si el Getafe ya tenía problemas clasificatorios antes de empezar la jornada 21, los resultados de sus rivales por la permanencia como son Alavés y Valencia con triunfos ante Real Betis y Espanyol, han provocado que los azulones salten este lunes al césped en puestos de descenso a Segunda división. El Getafe ha pasado de estar al borde de puestos europeos en la jornada 11 a solo tener por detrás a Levante y Real Oviedo. Un total de 21 puntos suma el Getafe tras 20 jornadas y en caso de sumar hoy ante el Girona, saldría de puestos de descenso aunque un empate no cambiaría demasiado su situación.

La sorpresa salta en el once del Girona con la inclusión de Ter Stegen. No ha tardado mucho en darle la alternativa al portero llegado desde el Barcelona el técnico Míchel. Gazzaniga se queda en el banquillo y puede que si el alemán hace un buen papel, empiece a sumar suplencias.

El Girona ha salido del bache que le llevó a meterse en puestos de descenso en la primera vuelta gracias, en parte, a la racha de tres encuentros consecutivos ganando que han tenido los de Míchel. Este lunes a partir de las 21:00 horas, tratará de sumar la cuarta consecutiva.

A falta de menos de 10 minutos para el comienzo del partido entre Girona y Getafe. Es momento de recordar los onces de Míchel y Bordalás.

Parece que el Getafe ha salido más activo en estos primeros minutos. Los de Bordalás se juegan salir de los puestos de descenso si empatan o ganan.

Ahora es el Girona el que aprieta al Getafe en un saque de banda en las proximidades de la portería de David Soria.

El Girona de Míchel parece que está dejando atrás una primera vuelta para olvidar y empieza a mirar hacia arriba en la tabla de clasificación de LaLiga EA Sports. El Girona llega a esta jornada 21 en la posición decimotercera con 24 puntos y a tres del descenso que marca precisamente su rival de esta noche. Además, el Girona ha podido retomar el vuelo en la clasificación de Primera gracias a las cuatro victorias que ha sumado en los últimos cinco encuentros, tres de ellas de manera consecutiva. Un triunfo del Girona esta noche posibilitaría que los de Míchel escalen hasta la novena posición del campeonato.

Para el Getafe las alegrías han ido disminuyendo conforme avanzaba la competición en LaLiga EA Sports. Los de Bordalás estuvieron al borde de puestos europeos al finalizar la jornada 11 de LaLiga EA Sports. Ahora las cosas son muy diferentes para el Getafe de Bordalás ya que los triunfos este pasado fin de semana de Deportivo Alavés ante el Real Betis y del Valencia ante el Espanyol, han provocado que los azulones vayan a arrancar el encuentro de esta noche en puestos de descenso.

Por tanto, el Getafe deberá al menos puntuar ante el Girona para no terminar la 21 en puestos que a estas alturas de la temporada empiezan a quemar. Los de Bordalás suman 21 puntos tras 20 jornadas y a su favor podría jugar el buen dato que registran de goles en contra, 26. Esta cifra es mejor que las que tienen Levante y Real Oviedo que le siguen en la tabla. Si antes hablábamos de la racha positiva del Girona, la del Getafe es totalmente la contrario. Los de Bordalás llevan sin ganar desde el pasado 28 de noviembre en Liga cuando vencieron al Elche por 1-0. Desde entonces, cinco derrotas y un empate que han dado como resultado la clasificación que antes señalábamos.

Enfrentamientos previos entre Girona y Elche

En el encuentro de la primera vuelta entre Getafe y Girona en el Coliseum, los azulones vencieron por 2-1 gracias a los tantos de Mario Martín y Borja Mayoral. Stuani recortó distancias desde los once metros pero en el 94 por lo que fue demasiado tarde para que los de Míchel sacasen algo positivo en su visita a la Comunidad de Madrid.

El año pasado, el Getafe también repitió resultado a su favor en su visita a Montilivi y hay que remontarse a la primera vuelta de la 2024/25 para ver un triunfo gironí. Fue por 0-1 y el autor del gol catalán llevó la firma de Yangel Herrera. Muchos han cambiado las cosas en Girona y Getafe en apenas temporada y media y esta noche habrá que ver quién se lleva el gato al agua.