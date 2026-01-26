Alineaciones Girona - Getafe: Alineación posible de Girona y Getafe en el partido de hoy de LaLiga EA Sports

Girona y Getafe se miden este lunes para cerrar la jornada 21 de LaLiga EA Sports a partir de las 21:00 horas en el Estadio de Montilivi

Girona y Getafe ponen frente a frente este lunes a partir de las 21:00 horas sus respectivas rachas en LaLiga EA Sports. El duelo entre Girona y Getafe servirá para cerrar la jornada 21 de LaLiga EA Sports y podría suponer un espaldarazo a las aspiraciones tanto de los pupilos de Míchel como los de Bordalás. Girona y Getafe se podría decir que practican juegos muy diferentes y sin entrar en sí uno es más válido que el otro, los resultados mandan y siempre será mejor el que más puntos sume al casillero.

Alineación probable del Girona hoy en LaLiga EA Sports

El Girona de Míchel parece que está en la buena dinámica tras coquetear peligrosamente con los puestos de descenso. Suma el Girona tres victorias consecutivas ante Mallorca, Osasuna y Espanyol. El Girona parece que ha olvidado ya la primera vuelta en LaLiga EA Sports y recibirá al Getafe en Montilivi con las dudas de Ounahi, Abel Ruiz, Axel Witsel. Míchel espera recuperar a Daley Blind para medirse a los azulones. No podrán estar por sanción Arnau Martínez por acumulación de amarillas y Lass Kourouma.

Alineación posible del Girona: Ter Stegen, Blind, Vitor Reis, Rincón, Álex Moreno, Iván Matín, Beltrán, Lemar, Bryan Gil, Tsygankov y Vanat.

Alineación posible del Getafe hoy en LaLiga EA Sporta

El Getafe está viviendo la historia totalmente al contrario que su rival de este lunes. Los de Bordalás están rozando los puestos de descenso en LaLiga EA Sports tras no ganar desde el pasado 28 de noviembre. Desde entonces, el Getafe suma cinco derrotas y un empate. Una de las principales dudas que tendrá Bordalás en el Getafe es la de Abdel Abqar y Kiko Femenía, que ya estuvo fuera de la convocatoria en el último encuentro de los azulones.

Alineación posible del Getafe: David Soria, Domingos Duarte, Romero, Djené, Diego Rico, Iglesias, Arambarri, Luis Milla, Mario Martín, Liso y Satriano.