El Getafe cierra el acuerdo para la llegada de Luis Vázquez hasta final de temporada

El delantero del Anderlecht apunta a ser el cuarto fichaje del conjunto de José Bordalás en este mercado invernal, que firma una cesión para lo que resta de campaña, pero en la que incluye una opción de compra

El Getafe viene de comenzar un año 2026 con malos números, registrando dos derrotas y un empate en tres encuentros. Esto ha hecho que la dirección deportiva se ponga manos a la obra y mire al mercado de fichajes en busca de nuevos refuerzos. De esta manera, el conjunto azulón ya ha hecho oficiales la llegada de hasta tres futbolistas, como la de Satriano, que debutó y jugó los 90 minutos en el 'pinchazo' ante el Valencia. Tras ello, Bordalás tendrá un nuevo efectivo en su delantera, ya que la entidad ha cerrado un acuerdo con Luis Vázquez.

Luis Vázquez apunta a ser un refuerzo inminente del Getafe

Luis Vázquez, delantero del Anderlecht, está cada vez más cerca de ser nuevo fichaje del Getafe. El periodista César Luis Merlo ha desvelado incluso que ya hay acuerdo entre las partes para dar luz verde al movimiento. De esta manera, la misma fuente informa que el jugador de 24 años llega cedido con opción de compra firmando hasta final de temporada. Por ello, el futbolista se sumará a los refuerzos, que ya son oficiales, de Boselli, Martin Satriano y Zaid Romero. Por su parte, el argentino viene de disputar 18 partidos con el conjunto belga, entre Liga, Copa y UEFA Conference League, firmando dos goles entre las tres competiciones. Sin embargo, la falta de efectivos en el equipo de Bordalás en esa parcela está siendo determinante en los últimos encuentros, donde tan solo han logrado dos tantos en los últimos seis encuentros de LaLiga EA Sports, lo que ha dejado al club azulón decimoquinto en la clasificación del campeonato doméstico. Esto provocó una reflexión y explicación del técnico tras la derrota del pasado domingo ante el Valencia:

Además, Bordalás incidió, en la rueda posterior al encuentro contra el Valencia, que "el equipo sigue trabajando y es una pena, porque la semana ha sido de mucho trabajo insistiendo en preparar bien el partido. Sabíamos que era un encuentro muy determinante porque nos enfrentábamos a un rival directo en estos momentos. Hemos perdido el golaveraje y nos han recortado tres puntos, incluso un punto no hubiera sido malo, pero en ese único desajuste hemos encajado el gol". Por ello, los problemas, de cara al gol, podrían quedar resueltos con fichajes como el de Luis Vázquez, que ya apuntó el periodista Ángel García en el día de ayer que el Getafe "tendría muy cercana la llegada del delantero argentino".

Bordalás ya tiene recambios en la delantera tras la lesión de Borja Mayoral

El Getafe ha podido actuar en el mercado de fichajes tras recibir luz verde por parte de LaLiga para inscribir jugadores. Esto le ha permitido, entre otras tareas, suplir la baja de Borja Mayoral, que se encuentra recuperándose unos problemas musculares en su rodilla derecha. El delantero era un fijo para José Bordalás. De hecho, tan solo se ha perdido las dos primeras jornadas de LaLiga EA Sports ante el Celta de Vigo y Sevilla y la visita del Real Madrid al Coliseum.

Sin embargo, la primera prueba llegó en el día de ayer para Martin Satriano, que debutó con el Getafe en el partido ante el Valencia. El delantero fue titular en la punta de ataque pero no tuvo fortuna de cara al gol, pese a los tres remates totales que firmó en los 90 minutos que estuvo sobre el terreno de juego. Además, el jugador de 24 años amenazó el área del equipo de Corberán con hasta seis toques en esa zona, pero la falta de eficacia en los últimos metros condenó a los de Bordalás, que visitarán al Girona el próximo lunes a las 21:00 horas.