Bordalás rebaja la euforia del Bernabéu: "No se pueden tener en cuenta los resultados anteriores porque cada partido es distinto"

El técnico del Getafe habló en la previa del encuentro contra el Betis en El Coliseum, dónde no pudo confirmar los jugadores que podrán regresar a la convocatoria. Además, el de Alicante dejó claro que la victoria frente al Real Madrid está "olvidada"

El Getafe recibirá el próximo domingo al Betis, en el choque correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports. Los de Bordalás llegan tras la victoria frente al Real Madrid en el Bernabéu, la que ha detallado que ya está "olvidada". Por ello, el técnico del conjunto azulón apuntó cómo se encuentra su equipo, rebajando la euforia por el triunfo conseguido ante los de Arbeloa. Además, el de Alicante apuntó las fortalezas del equipo de Pellegrini, que llegan por su parte de empatar frente al Sevilla en El Gran Derbi de La Cartuja.

Bordalás mantiene la duda con la convocatoria para recibir al Betis

Por un lado, Bordalás, que atendió en rueda de prensa a los medios de comunicación, mantuvo la duda con la convocatoria para recibir al Betis el domingo en El Coliseum: "Todavía no sabemos de qué jugadores vamos a poder disponer, tanto de los que están como de los que han estado lesionados. Queda la sesión de mañana y veremos finalmente con quiénes podemos contar. Como sabéis, no me gusta dar pistas, pero tenemos confianza en que podremos recuperar a alguno de los lesionados". Además, el técnico quiso rebajar la euforia con la victoria frente al Real Madrid: "El partido del pasado lunes está totalmente olvidado. Ya es historia y estamos centrados única y exclusivamente en el partido contra el Betis. Es un partido de máxima exigencia, el más difícil que tenemos. Nos enfrentamos a un equipo confeccionado para luchar por Europa, que ha ido creciendo en las últimas temporadas y cuya ambición es máxima. Si nos olvidamos de lo que nos ha hecho ganar, es cuando empezaremos a perder. Esa es la realidad".

No obstante, Bordalás dejó claro que "ganar siempre te hace sumar puntos y sería dar un paso hacia nuestro objetivo, pero sin pensar más allá de la meta que tenemos clara. Todavía quedan muchos puntos, hay que ganar partidos y la dificultad es máxima. Doce jornadas pueden parecer muchas, pero cuando nos queramos dar cuenta se habrá acabado el campeonato. Tenemos que seguir con la humildad que nos ha caracterizado, centrados en la competición y no caer en euforias ni en objetivos que no son reales".

Bordalás, sobre el planteamiento frente a los de Manuel Pellegrini

Por otra parte, Bordalás fue preguntado por si la victoria en el Bernabéu supuso un punto de inflexión: "Está claro que las victorias siempre son importantes porque te hacen sumar de tres en tres, pero como he dicho, esa ya está totalmente olvidada. Estamos centrados en el partido contra el Betis, que es un grandísimo equipo, y será un encuentro de máxima dificultad. No se pueden tener en cuenta los resultados anteriores porque cada partido es distinto. Estamos cansados de ver sorpresas en el fútbol: hace poco el Atleti ganó al Betis en La Cartuja 0-5 y, unos días después, el Betis ganó en el Metropolitano 0-1. Cada partido es diferente y el Betis cuenta con jugadores excelentes, con talento y velocidad. Se refuerzan bien cada año y tienen una gran contra".

Además, Bordalás valoró si el planteamiento del Bernabéu le puede servir para enfrentarse al Betis de Pellegrini, que también ha hablado ya en rueda de prensa en la previa del partido: "Algunos conceptos sí, pero el Betis es un equipo totalmente distinto, con aspectos y jugadores diferentes, por lo que obviamente tenemos que cambiar cosas. Jugamos en casa y es un partido completamente distinto. Lo que te ha servido para un encuentro posiblemente no te sirva para el otro. Hay aspectos de nuestro comportamiento, como mantener al equipo muy junto, que sí nos pueden servir, pero no todos, porque el rival es diferente".