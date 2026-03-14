Alineaciones Real Oviedo - Valencia: alineación probable de Real Oviedo y Valencia en la jornada 28 de LaLiga EA Sports

El Real Oviedo recibe al Valencia en el Carlos Tartiere en un duelo correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports, los asturianos necesitan reaccionar con urgencia para abandonar el último puesto de la tabla, mientras que el conjunto che llega en buena dinámica y quiere alejarse definitivamente de la zona peligrosa

La situación del Real Oviedo obliga a sumar cuanto antes, el conjunto asturiano atraviesa un momento delicado tras encadenar tres derrotas y dos empates en sus últimos cinco partidos, lo que lo mantiene en la última posición de la clasificación. Guillermo Almada confía en que el factor Carlos Tartiere impulse a su equipo para recuperar sensaciones y volver a ganar.

Enfrente estará un Valencia que llega con mayor estabilidad tras lograr dos victorias consecutivas y sumar tres triunfos en sus últimos cinco encuentros. El equipo de Carlos Corberán quiere aprovechar el momento para sumar fuera de casa y ampliar la distancia respecto a los puestos de descenso. Un partido donde el contexto clasificatorio puede marcar el ritmo desde el inicio.

Real Oviedo: dudas físicas y posible regreso de Costas

El conjunto ovetense no presenta bajas confirmadas, aunque sí varios futbolistas pendientes de evolución. Thiago Borbas, Leander Denfocker y Lucas Ahijado han trabajado al margen durante la semana por diferentes molestias y su participación sigue en el aire.

La nota positiva es el posible regreso de David Costas, que ya entrena con el grupo tras superar una lesión en el aductor y podría reforzar el eje defensivo. En el centro del campo aparece competencia entre Colombatto y Fonseca, mientras que en las bandas Hassan y Chaira tienen muchas opciones de regresar al once tras rotar en la última jornada. Aun así, opciones como Ilic o Thiago tampoco están descartadas si el técnico decide introducir cambios para buscar una reacción inmediata.

Valencia: once consolidado y confianza ofensiva

El equipo de Carlos Corberán llega con varias ausencias importantes. Mouctar Diakhaby seguirá fuera hasta mayo por problemas en los isquiotibiales, Dimitri Foulquier continúa recuperándose de su artroscopia de rodilla, Julen Agirrezabala y José Manuel Copete seguirán de baja hasta final de temporada debido a las lesiones de menisco.

En el apartado positivo, Lucas Beltrán ya se entrena con normalidad tras superar unas molestias en la rodilla y podría entrar en la convocatoria. Aun así, el once valencianista parece bastante definido y no debería diferir mucho del que logró el triunfo ante el Alavés. En ataque aparece la competencia entre Hugo Duro y Sadiq, aunque el delantero nigeriano parte con ventaja para liderar el frente ofensivo.

Posibles onces del partido Oviedo - Valencia correspondiente a la jornada 28 de LaLiga

Real Oviedo: Escandell, Vidal, Costas, Carmo, Javi López, Fonseca, Siro, Reina, Hassan, Chaira y Viñas.

Valencia: Dimitrievski, Thierry, Núñez, Comert, Gayá, Guido, Javi Guerra, Ugrinic, Rioja, Ramazani y Sadiq.