Fran García, ante una nueva oportunidad en el Real Madrid

Fran García se sitúa en el centro del debate interno de Álvaro Arbeloa. El Real Madrid afronta semanas importantes entre LaLiga y Champions League con bajas en el lateral izquierdo, donde Ferland Mendy o Eduardo Camavinga no terminan de asentarse como relevo de Álvaro Carreras. Ante el Elche en la jornada 28, aparece una nueva oportunidad para el español

Fran García vuelve a tener una oportunidad inesperada en el Real Madrid. El lateral izquierdo, que estuvo a punto de abandonar el club en el pasado mercado de invierno rumbo al Bournemouth, podría ser titular ante el Elche en LaLiga tras las lesiones que afectan al carril izquierdo del equipo.

Una salida que se cayó en el último momento

El futbolista vivió una situación poco habitual en enero. Su traspaso al Bournemouth de Andoni Iraola estaba prácticamente cerrado y el jugador incluso llegó a despedirse de varios compañeros en la ciudad deportiva de Valdebebas. Sin embargo, la operación se frustró en el último momento y el lateral terminó permaneciendo en el club blanco. Desde entonces, su protagonismo no ha aumentado significativamente.

En los dos meses posteriores apenas ha acumulado minutos. Solo ha disputado 46 minutos en la Champions League y todavía no había debutado en LaLiga desde la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo. De hecho, es el jugador de campo menos utilizado por el técnico salmantino desde que asumió el cargo.

Una temporada complicada en el lateral izquierdo

La competencia en el costado izquierdo ha sido uno de los principales obstáculos para el defensa manchego. Ferland Mendy ha continuado siendo la opción preferente cuando su estado físico se lo ha permitido. A ello se sumó la irrupción de Álvaro Carreras, que se ganó rápidamente un papel importante dentro de la rotación del equipo.

Incluso cuando ambos laterales no estaban disponibles, Arbeloa optó por utilizar a Eduardo Camavinga en esa posición antes que recurrir a Fran García.El resultado ha sido una situación paradójica: el jugador ha pasado a ser la cuarta opción en una demarcación donde el equipo apenas cuenta con tres especialistas.

El respaldo público de Arbeloa

Pese a su escasa participación, Álvaro Arbeloa siempre ha valorado públicamente la actitud del jugador. Tras frustrarse su salida en el mercado invernal, Arbeloa elogió su comportamiento en los entrenamientos.

“Es un chico excepcional. Está trabajando cada día al cien por cien. Su actitud es un ejemplo y representa muy bien el escudo. Es una suerte tenerle en la plantilla”, aseguró entonces el entrenador del Real Madrid.

Esas palabras adquieren ahora una nueva dimensión ante la posibilidad de que el lateral manchego tenga minutos importantes en el tramo final de la temporada.

Un recuerdo positivo en el Mundial de Clubes

Uno de los momentos más destacados del futbolista en el curso llegó durante el Mundial de Clubes. En esa competición mostró una versión más suelta y ofensiva, recordando el nivel que llevó al Real Madrid a recuperarlo. Incluso logró marcar un gol en el torneo, dando una muestra de su capacidad para incorporarse al ataque.

Sin embargo, con el paso de los meses y la salida de Xabi Alonso su presencia en el equipo fue reduciéndose, aunque su trabajo diario en Valdebebas se mantuvo constante.

Una nueva oportunidad ante el Elche

La situación ha cambiado ahora por necesidad. La lesión de Ferland Mendy, que podría mantenerse fuera de los terrenos de juego hasta después del próximo parón de Selecciones, y los problemas físicos de Álvaro Carreras han dejado al equipo sin alternativas claras en el lateral izquierdo.

Por ese motivo, todo apunta a que Arbeloa apostará por Fran García en el encuentro de Liga frente al Elche. Será su primera titularidad en LaLiga esta temporada bajo las órdenes del técnico salmantino.

Una puerta que puede abrirse en Champions

Más allá del compromiso nacional, el partido también podría ser una prueba importante de cara a la vuelta de los octavos de final de la Champions League contra el Manchester City en el Etihad Stadium. Si el lateral ofrece buenas sensaciones, podría convertirse en una opción real para ese encuentro.

Para Fran García, el escenario es claro: dos partidos en los que el Real Madrid no puede permitirse errores y en los que el defensor tiene la oportunidad de reivindicarse.

Después de una temporada marcada por la incertidumbre y la falta de minutos, el lateral afronta ahora un momento decisivo en el que tiene mucho que ganar y prácticamente nada que perder.