El Real Madrid confirma la lesión de Ferland Mendy: parte médico y tiempo de baja

El defensa del conjunto blanco ha sufrido una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. En este sentido, las primeras informaciones apuntan a que se perderá el encuentro de vuelta contra el Manchester City en el Etihad

Ferland Mendy ha vuelto a ser noticia en el Real Madrid. El defensa francés ha sufrido un nuevo problema muscular que le obligará a estar apartado del terreno de juego durante los próximos días y fuera de la convocatoria de Arbeloa. En este sentido, al ex del Olympique de Lyon se le ha diagnosticado una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. Por ello, todo apunta a que se perderá el encuentro de vuelta octavos de final de UEFA Champions League contra el Manchester City, además de ser duda para el choque ante el Atlético de Madrid del domingo 22 de marzo.

Ferland Mendy, nuevo varapalo para el Real Madrid

Arbeloa vuelve a tener un serio problema en el lateral izquierdo. Por un lado, Carreras sufrió una lesión a comienzos de semana en el gemelo de la pierna derecha que le impidió entrar en la convocatoria para recibir al Manchester City. Por ello, el técnico del Real Madrid apostó por Ferland Mendy para enfrentarse a los de Pep Guardiola en la ida de octavos de final de la UEFA Champions League. El francés volvió a ser titular tras jugar 90 minutos ante el Celta de Vigo. En este sentido, el ex del Olympique de Lyon tuvo que retirarse en el descanso del partido de Copa de Europa en el Bernabéu, por lo que entró Fran García para completar la segunda parte. De esta manera, el lateral de 30 años se ha metido a exámenes médicos que ha confirmado el problema muscular que sufre el futbolista, tal y como ha confirmado el conjunto blanco: "Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Ferland Mendy por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Su evolución está pendiente".

De esta manera, Ferland Mendy se perderá con total seguridad el encuentro de mañana ante el Elche en el Bernabéu, correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports. Además, el francés, tal y como ha informado el Diario AS, será baja para visitar al Manchester City en el decisivo partido de octavos de final de la UEFA Champions League. De esta manera, su presencia en el importante choque frente al Atlético de Madrid, el próximo domingo 22 de marzo, se mantiene en duda. Por ello, Arbeloa espera que Carreras pueda llegar a la cita contra el conjunto de Pep Guardiola, que es el martes 17.

El calvario de Ferland Mendy con las lesiones continua

Además, cabe recordar que esta es la cuarta lesión muscular que sufre Ferland Mendy esta temporada, habiéndose perdido un total de 24 partidos esta campaña entre todas las competiciones. En este sentido, el defensa del Real Madrid lleva más de un año, desde febrero de 2025, sin disputar dos partidos seguidos completos, lo que aumentan los problemas para un jugador que tiene contrato hasta 2028, por lo que la opción de que salga en el próximo mercado de fichajes se reduce considerablemente. Por otro lado, Fran García apunta a ser titular en el choque de mañana ante el Elche, ante las necesidades en defensa y la incógnita con la vuelta de Carreras, que sería un refuerzo de lujo de cara a la vuelta de octavos contra el Manchester City.