El CTA analiza la posible falta de Antony a Mendy, pero no si hubo penaltis de Brahim y Ricardo Rodríguez

Respaldo absoluto del organismo de la RFEF a Soto Grado, al tratarse de una acción "leve e interpretable", y a González Fuertes, que no intervenino desde la sala VOR y siguió el protocolo descrito por no existir "una relación de causa-efecto" entre la sujeción y la caída del francés

El Comité Técnico de Árbitros ha analizado este martes, en una nueva edición de su programa 'Tiempo de Revisión', la posible falta de Antony Matheus dos Santos sobre Ferland Mendy en la jugada que termina en el 1-1 definitivo de Héctor Bellerín. Desde el Real Madrid y sus medios afines denuncian que el paulista gana ventaja sobre el francés desequilibrándole justo antes de intentar el centro-chut que despeja Antonio Rüdiger en corto para que lo aproveche el badalonés, respaldando plenamente la decisión de Soto Grado en el terreno de juego y la de González Fuertes en la sala VOR de no poner en entredicho al riojano. Coincide, por ende, el ente dependiente de la RFEF con la mayoría de expertos que se han pronunciado desde el viernes pasado.

"En el minuto 92 se produce una sujeción leve por parte de un jugador del Betis sobre un defensor del Real Madrid dentro del área. La jugada continúa y finaliza con gol del equipo local. Para que un agarrón sea sancionable debe existir una sujeción clara y con relación directa de causa-efecto de la acción del atacante sobre el defensor. Los contactos leves entran dentro del ámbito de la interpretación arbitral. Para el CTA, la sujeción es leve e interpretable y no existe una relación causa-efecto clara. La interpretación del árbitro en el campo es correcta y el VAR, al tratarse de una acción subjetiva, actúa correctamente al no intervenir siguiendo los protocolos y criterios establecidos por el CTA", apunta Marta Frías Acedo, portavoz del organismo arbitral.

Sobre los posibles penaltis de Brahim y Ricardo Rodríguez, 'quien calla, otorga'

No es habitual que, entre las 7-8 acciones seleccionados entre Primera y Segunda división y la Liga F para analizar controversias arbitrales se incluyan varias de un mismo encuentro. De todas formas, en los 28 programas anteriores de 'Tiempo de revisión' ha habido excepciones, que no acontecen en el caso del Real Betis-Real Madrid. Ni rastro de los posibles penaltis de Brahim Díaz y Ricardo Rodríguez en el primer tiempo, obviados por Soto Grado. En el caso del marroquí, pese a estar el colegiado principal a pocos metros, no se activó la 'RefCam' curiosamente, mientras que se da por bueno por omisión que no se señalara pena máxima en ninguna de las dos intervenciones de los brazos.

El 'palo' de Tebas: "Cualquier cosa se denuncia por parte del Real Madrid"

El presidente de LaLiga ha afirmado este martes que "cualquier cosa se denuncia por parte del Real Madrid", al criticar la postura del club blanco en el marco del modelo de organización de la competición, durante un acto contra el racismo en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en Madrid. Javier Tebas ha señalado que existen diferencias profundas entre las distintas formas de entender la gestión del fútbol profesional y ha defendido el sistema basado en la coordinación entre clubes, un modelo que "hace mucho más grande la competición y mucho más grande al Madrid", recoge la agencia Efe.

El dirigente ha enmarcado el conflicto en un choque estructural de modelos y añadido que "son tan diferentes que es muy difícil entenderlos", en referencia a la distancia entre el club blanco y el resto de clubes. Ha reiterado, además, que las discrepancias no responden a cuestiones puntuales, sino a diferencias de fondo en España y Europa. Tebas ha participado en la presentación de la Red de Ciudades LaLiga, una iniciativa contra el odio en el deporte impulsada junto a las administraciones locales, que busca reforzar la colaboración entre ayuntamientos y clubes para combatir el racismo, la xenofobia, el 'bullying' y otras conductas de odio en el deporte.