El Real Madrid sorprende con una demanda inesperada a LaLiga

Florentino Pérez escribe un nuevo capítulo en su relación con Javier Tebas revelándose contra un protocolo de actuación de la patronal que cuenta con el respaldo prácticamente unánime del fútbol español

La mala relación entre Florentino Pérez y Javier Tebas abre ahora una nueva batalla judicial con una demanda presentada el Real Madrid contra LaLiga que vuelve a sacudir el fútbol español. El club madridista ha decidido llevar a los tribunales el protocolo contra la discriminación, el acoso y la violencia impulsado por la patronal, una iniciativa que fue presentada semanas atrás con un respaldo prácticamente unánime dentro y fuera del deporte.

El origen del conflicto se sitúa en la aprobación del acuerdo por parte de LaLiga, un paso que el club blanco considera inaceptable en su forma. La entidad madridista entiende que este tipo de medidas deberían nacer desde la voluntariedad de los clubes y no desde una imposición generalizada. Bajo esa premisa, ha solicitado la nulidad del acuerdo adoptado en febrero, en un movimiento que evidencia hasta qué punto la relación institucional entre ambos estamentos está deteriorada.

Un protocolo respaldado por todos los actores del deporte

El protocolo había sido presentado el 26 de marzo en el Estadio Metropolitano en un acto que escenificó una imagen de unidad. Allí estuvieron presentes figuras como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que ejerció como anfitrión. También se sumaron al respaldo organismos como la Real Federación Española de Fútbol y las fuerzas de seguridad del Estado, lo que reforzaba la idea de una estrategia conjunta contra comportamientos que dañan la imagen del deporte.

Pese a ese viento favorable, el Real Madrid ha optado por desmarcarse y trasladar su rechazo a la vía judicial. Incluso intentó que el juez adoptara medidas cautelares sin escuchar previamente a LaLiga, una petición que fue rechazada. Ahora, ambas partes están citadas para una vista en mayo que marcará el siguiente paso en esta disputa.

El Real Madrid tiene su propio protocolo

En su recurso, la entidad madridista sostiene que el protocolo "tiene que ser puesto a disposición de los clubes para su suscripción voluntaria y LaLiga habría transformado eso en un sistema coercitivo que impone a los clubes la implementación", defendiendo así que la iniciativa debería ser opcional y no de obligado cumplimiento.

Resulta llamativo que el club blanco reconozca en su demanda que ya dispone de un protocolo interno para combatir la discriminación. Este punto ha generado sorpresa entre el resto de entidades de Primera División, que no terminan de comprender por qué se rechaza una iniciativa común cuando el objetivo coincide en esencia con las políticas comunes que muchos ya aplican de forma individual.

Una demanda de difícil comprensión

En el trasfondo de todo esto aparece una relación marcada por el enfrentamiento constante. La figura de Javier Tebas, presidente de LaLiga, vuelve a cruzarse en el camino de Florentino Pérez en un pulso que se ha repetido en múltiples ocasiones durante los últimos años.

Desde la patronal interpretan este movimiento como un episodio más dentro de una batalla que trasciende el contenido concreto del protocolo.

El Real Madrid se queda solo en esta batalla

Mientras tanto, la iniciativa sigue su curso y comienza a tener impacto más allá del fútbol profesional. A priori, la demanda del Real Madrid se interpreta como un movimiento fuera de lugar ya que el proyecto en cuestión cuenta con un amplio respaldo institucional. Como era de esperar, la posición del Real Madrid queda aislada, como la única gran voz discordante frente a una corriente mayoritaria.

La resolución judicial será clave para determinar si el club logra frenar la aplicación de este protocolo o si, por el contrario, LaLiga consolida su apuesta por un marco común de actuación. Lo que parece seguro es que, independientemente del fallo, el conflicto no hará más que profundizar la brecha existente entre ambas partes, alimentando una rivalidad que ya forma parte estructural del fútbol español actual.