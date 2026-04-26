Rayo Vallecano - Real Sociedad en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga

Sigue en ESTADIO Deportivo este encuentro de la jornada 32 de Primera división en el cual el Rayo Vallecano busca el triunfo para alejarse de manera definitiva de los puestos de descenso a Segunda división, mientras que la Real Sociedad quiere ganar para apurar sus opciones de terminar en la quinta posición de la clasificación

El Rayo Vallecano si gana conseguirá de manera virtual la permanencia en Primera división, mientras que la Real Sociedad necesita el triunfo si quiere tener opciones de terminar en la quinta posición que actualmente ostenta el Real Betis, que le aventaja en 8 puntos antes del comienzo de este encuentro.

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión del partido entre Rayo Vallecano y Real Sociedad, correspondiente a la jornada 32 de LaLiga, y que abre este domingo. Un encuentro que es importante para la pelea por la permanencia en Primera división y también para la lucha por la quinta posición.

El conjunto madrileño no puede despistarse en LaLiga la cual tiene que compaginar con la UEFA Conference League. Y es que no el Rayo Vallecano juega este próximo jueves el partido de ida de semifinales de esa competición contra el Racing de Estrasburgo. Por tanto, no sería de extrañar que haya rotaciones en el once titular del Rayo Vallecano.

El Rayo Vallecano afronta este partido contra la Real Sociedad con la obligación de ganar para no complicarse su permanencia en Primera división. El equipo que entrena Iñigo Pérez tiene 38 puntos y los puestos de descenso está ahora mismo en 34 puntos que tiene el Sevilla FC que juega este domingo también.

Sin embargo, el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo puede aún terminar en la quinta posición que podría dar el billete para disputar la UEFA Champions League la próxima campaña si bien es cierto que España no tiene fácil conseguir esa plaza extra ya que Alemania parte como favorita.

La Real Sociedad, por su parte, se enfrenta al Rayo Vallecano con la tranquilidad de haber ganado la Copa del Rey y, por tanto, tener ya asegurada la clasificación para jugar la siguiente edición de la UEFA Europa League.

Se trata de un joven colegiado de 30 años que ha hecho su debut en Primera división durante esta temporada.

La Real Sociedad, por su parte, tiene las ausencias por lesión de Guedes, Karrikaburu, Odriozola, Zubeldia e Iñaki Rupérez.

En el capítulo de bajas, el Rayo Vallecano no puede contar con su portero titular, Augusto Batalla, por acumulación de amonestaciones, ni tampoco con los lesionados Luis Felipe, Randy Nteka y Álvaro García.

También confirmado el once titular del Rayo Vallecano. Estos son los once futbolistas por los que apuesta el entrenador Iñigo Pérez.

El Rayo Vallecano está en la zona media de la tabla pero sólo tiene 4 puntos de ventaja sobre los puestos de descenso a Segunda división, mientras que la Real Sociedad, con 42 puntos, está a 8 puntos del Real Betis, que es el quinto.

Algo de 30 minutos para que comience el partido. recordemos cómo está la clasificación antes de que se inicien los encuentros del domingo de esta jornada 32 de LaLiga.

Iñigo Pérez ha elogiado a Sergio Camello quien no es sólo titular por hacer gol sino también por cómo está entrenando.

El técnico señala que todos los jugadores son vitales para compaginar tres competiciones y lograr los objetivos.

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, insiste que el objetivo es la permanencia en Primera división, dejando de lado, por ahora, aspirar a luchar por puestos europeos.

Matarazzo ha dicho que Take Kubo es un jugador muy importante y que se alegra porque el japonés pueda ayudarlos.

El técnico de Estados Unidos dice que quiere acabar muy fuerte la temporada para terminar lo más arriba posible ya que aún hay opciones de terminar en la quinta posición que daría billete para jugar la UEFA Champions League.

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, dice que ganar la Copa del Rey ha sido un momento muy especial, pero que ahora toca centrarse en LaLiga.

Poco más de 10 minutos para el comienzo del partido. Estos son los onces titulares de Rayo Vallecano y Real Sociedad para este partido.

Se revisó un agarrón de Turrientes a Carlos Martín, pero José Luis Guzmán Mansilla, árbitro del partido, tras ser informado por el VAR, dijo que no había nada.

Otra ocasión clarísima para la Real Sociedad. Mala salida de Cárdenas por alto, el balón queda suelto en el área, Kubo dispara y Nobel Mendy impide el 0-1.

Centro de Oyarzabal que no llega a alcanzar Carlos Soler que se había incorporado desde segunda línea.

Primer acercamiento del Rayo Vallecano con una incorporación de Ratiu que termina con cabezazo de Camello que se marcha alto.

Ya se ha metido el Rayo Vallecano en el partido después de un gran inicio de la Real Sociedad.

El delantero conduce hasta la frontal del área, dribla a Nobel Mendy y Lejeune y de disparo bajo bate a Dani Cárdenas que no pudo hacer nada.

El lateral derecho ganó la línea de fondo, la puso atrás y Carlos Martín marcó a puerta vacía, pero no vale. José Luis Guzmán Mansilla anula el tanto después de revisar la acción en el VAR.

Tarjeta amarilla para Isi por protestar que se perderá el próximo partido de LaLiga contra el Getafe CF.

Ilias Akhomach centra al área, Sergio Camello le gana la partida a Turrientes, rompe la cintura a Caleta-Car y marca el empate a uno.

Está apretando el Rayo Vallecano en busca del gol que le ponga por delante en el marcador. Ahora sufre la Real Sociedad.

Comenzó mejor la Real Sociedad que se adelantó en el marcador gracias a una gran jugada individual de Oyarzabal, pero el Rayo Vallecano reaccionó y empató por medio de Sergio Camello.

El centro de Sergio Gómez se ha ido muy pasado. Sin opciones de remate para un Oskarsson que ha estado bastante desaparecido en la primera parte.

Rayo Vallecano y Real Sociedad se enfrentan, a partir de las 14:00 horas en el Estadio de Vallecas, en el partido correspondiente a la jornada 32 de LaLiga que abre este domingo. Un encuentro que es importante tanto para la pelea por la permanencia en Primera división, en la que está involucrada el Rayo Vallecano, y en la lucha por Europa y la quinta posición en las que está inmersa la Real Sociedad que recientemente ha ganado la Copa del Rey y que ya sabe que al menos jugará la próxima edición de la UEFA Europa League.

Así llega el Rato Vallecano a este partido contra la Real Sociedad

El Rayo Vallecano llega a este partido de LaLiga con más necesidad que su rival, la Real Sociedad. Básicamente porque el equipo que entrena Íñigo Pérez suma 38 puntos y necesita una victoria para alejarse de manera definitiva de los puestos de descenso a Segunda división.

El Rayo Vallecano quiere darle continuidad al triunfo conseguido hace unos pocos días contra el RCD Espanyol el cual le ha dado un poco más de margen a un equipo madrileño que está compaginando LaLiga con la UEFA Conference League en la que ya está en semifinales.

El Rayo Vallecano tiene la baja por sanción de Augusto Batalla; y de los lesionados Luiz Felipe, operado recientemente, Randy Nteka y Álvaro García.

Así llega la Real Sociedad al partido contra el Rayo Vallecano

La Real Sociedad, por su parte, llega a este partido liguero contra el Rayo Vallecano con la necesidad de ganar para seguir teniendo opciones de terminar en la quinta posición de LaLiga que puede dar billete a jugar la próxima edición de la UEFA Champions League. Si bien en cierto que esa posibilidad ahora mismo está más en el aíre que nunca ya que Alemania tiene las opciones que España de conseguir la plaza extra para la UEFA Champions League.

La Real Sociedad desea volver a la senda del triunfo después de la derrota sufrida en su casa, el Estadio de Anoeta, contra el Getafe CF de hace unos días. Un tropiezo que hace que la Real Sociedad sume 42 puntos y actualmente esté a 8 puntos del Real Betis que es quinto en la clasificación de LaLiga.

En el capítulo de bajas, la Real Sociedad no puede contar con Gonçalo Guedes y Jon Karrikaburu, con molestias los dos. Ambos se unen a la lista de futbolistas con problema físicos de larga duración como son Igor Zubeldia, Iñaki Rupérez y Álvaro Odriozola. El resto de los futbolistas que están en la plantilla está a disposición del entrenador Pellegrino Matarazzo.

El partido entre Rayo Vallecano y Real Sociedad, correspondiente a la jornada 32 de LaLiga, va a ser pitado por el árbitro José Luis Guzmán Mansilla, del colegio andaluz.