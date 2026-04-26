Rayo Vallecano - Real Sociedad: alineaciones probables, horario, canal y dónde ver en tv el partido de LaLiga

El Rayo Vallecano necesita los tres puntos para alejarse de manera definitiva de los puestos de descenso a Segunda división, mientras que la Real Sociedad desea ganar para seguir manteniendo opciones reales de acabar en la quinta posición en esta temporada

Rayo Vallecano y Real Sociedad inauguran el día de domingo de la jornada 32 de LaLiga en un partido en el que los dos equipos están inmersos en peleas totalmente distintas. El equipo madrileño desea los tres puntos para alejarse de manera definitiva de los puestos de descenso a Segunda división, mientras que la el club vasco necesita ganar para no caerse de la lucha por la quinta posición de Primera división.

¿Dónde ver por TV el partido Rayo Vallecano - Real Sociedad de LaLiga?

El partido que disputan el RCD Mallorca y la Real Sociedad comienza a las 14:00 horas en el Estadio de Vallecas y se podrá ver por la plataforma DAZN el cual también se puede sintonizar a través de Movistar+ y de Orange TV. El encuentro corresponde a la jornada 32 de LaLiga.

¿Cómo seguir online el partido Rayo Vallecano - Real Sociedad de LaLiga?

También se podrá seguir el choque en directo a través de este medio de comunicación, www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club madrileño y de la entidad vasca habrá información actualizada al instante de este partido correspondiente a la jornada 32 de LaLiga.

¿Cómo escuchar por la radio el partido Rayo Vallecano - Real Sociedad de LaLiga?

Para quien no pueda ver el duelo por televisión o no tenga contratado los servicios de las plataformas televisivas que retransmiten el choque y quiera acompañar el directo de ESTADIO Deportivo, puede sintonizar cualquier emisora de radio de nivel nacional que dará una amplia cobertura de lo que ocurra en este partido entre el Rayo Vallecano y la Real Sociedad correspondiente a la jornada 32 de LaLiga.

Posibles alineaciones titulares del Rayo Vallecano - Real Sociedad correspondiente a la jornada 32 de LaLiga:

El Rayo Vallecano que entrena Iñigo Pérez no puede contar con Batalla, su portero titular, por acumulación de cinco amonestaciones. Tampoco con Luiz Felipe, operado en las últimas horas, y ni con Randy Nteka ni con Álvaro García, ambos lesionados.

La Real Sociedad, por su parte, tiene las bajas de Guedes y Karrikaburu las cuales se suman a las ya sabidas de Iñaki Rupérez, Odriozola y Zubeldia que llevan tiempo fuera del equipo por diferentes problemas físicos.

Rayo Vallecano: Cárdenas; Ratiu, Lejeune, Nobel Mendy, Pacha Espino; Gumabu, Unai López, Pedro Díaz; Ilias Akhomach, Carlos Martín y Sergio Camello.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Turrientes, Carlos Soler, Luka Sucic; Kubo, Barrenetxea y Oyarzabal.

Árbitro: José Luis Guzmán Mansilla (Andaluz).