Íñigo Pérez equipara a la Real Sociedad con el Barcelona: "El más potente de LaLiga"

El técnico del Rayo Vallecano destaca el momento y el estilo de juego de la Real Sociedad, igualándolo al del Barcelona

El Rayo Vallecano se aleja del descenso y se coloca en mitad de la tabla ante un final de temporada, cuanto menos, apretado. El siguiente rival de los madrileños será el campeón de la Copa del Rey, la Real Sociedad, El combinado 'txuri-urdin' ha mejorado de forma considerable tras la llegada de Matarazzo. Tanto ha sido la mejora que Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, equipara a la Real Sociedad al Barcelona.

"Actualmente, junto al Barcelona, son los dos equipos más potentes. Mañana esperamos a uno de los mejores equipos del campeonato. Es un espejo donde mirarnos. Hace un tiempo compartían con nosotros posición en la clasificación y han ido obteniendo lo que merecían. Siempre que ocurre esto es bonito verlo porque sientes que tú también puedes", confesó el técnico navarro.

Un paso más cerca de la permanencia

El equipo madrileño, con 38 puntos, ansía lograr un triunfo que le permita superar la barrera de los cuarenta, cifra imaginaria en la que el vestuario considera que la salvación sería casi un hecho. "Este es el primer día que pienso que ganando podríamos estar muy cerca de la salvación. Es un partido trascendental por el momento que vivimos y en lo que está por llegar”, dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

"Nos ha pasado todo el año. Hemos merecido más puntos y por eso creo mucho en el proceso y en lo que puede darnos. Todo es más sencillo de lo que parece. Si mañana piensas en el Estrasburgo, pierdes y te afecta en aquello donde estás poniendo toda tu energía. Si llegamos a esos 41 puntos nos ayudará para lo del jueves", apuntó.

"Nosotros tenemos que pensar que hay una parte importante que es la deuda generada con nuestra afición. Jugamos para saldar una deuda, viendo que nos apoyan en los viajes y en la Liga con lo que conlleva de gasto o a nivel familiar. Hay un grupo muy importante en términos de rendimiento y humano. No hay excusas", manifestó.

El futuro de Íñigo Pérez en el Rayo Vallecano

Por último, Iñigo Pérez acaba contrato el 30 de junio y aún no ha renovado con el Rayo. Los rumores sobre su marcha a otro equipo han comenzado aunque el presidente, Raúl Martín Presa, lo quiere el próximo curso. Esta semana llegó a decir que quería que fuese "el Cholo del Rayo". "Voy a intentar mantener mi narrativa del otro día. No hay nadie más importante que el colectivo y por eso me centraré en la Real Sociedad", concluyó.