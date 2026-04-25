Matarazzo trabaja en la siguiente temporada de la Real Sociedad: "Es muy importante acabar bien para empezar de la mejor manera posible el próximo curso"

Con la derrota ante el Getafe, la quinta plaza se aleja y la Real Sociedad pone el foco en terminar bien la temporada para empezar animados la siguiente

La Real Sociedad, tras ganar la Copa el Rey y tropezar en la jornada 33 de LaLiga ante el Getafe, encara la recta final de la temporada con la esperanza de "terminar de la mejor manera posible", según ha resaltado Pellegrino Matarazzo. En la rueda de prensa previa al choque ante el Rayo Vallecano, el estadounidense ha puesto el foco en el tramo final del curso, subrayando que es vital de cara a la siguiente temporada. "Es muy importante acabar bien para empezar de la mejor manera posible el próximo curso", recalca el héroe de San Sebastián tras la hazaña de la Copa del Rey.

Matarazzo piensa en la siguiente campaña con la Real Sociedad

El cuadro txuri urdin aterrizará en Vallecas con los deberes hechos tras conquistar, hace justo una semana, la Copa del Rey. Con la Liga de Campeones prácticamente inalcanzable, en el caso de que haya una quinta plaza para los españoles, por los ocho puntos que separan a la Real Sociedad del Betis, el objetivo no parece otro que "terminar la temporada de la mejor manera posible", como ha confesado este sábado en rueda de prensa Pellegrino Matarazzo.

"Es muy importante acabar bien para empezar de la mejor manera posible el próximo curso", ha añadido el estadounidense. Para tratar de sacar los tres puntos ante el Rayo Vallecano, ha puesto el foco en los primeros minutos del equipo ante el Getafe. "La semana ha sido increíble, y por eso nos costó ante el Getafe", ha confesado.

Matarazzo repasa las bajas de la Real Sociedad y analiza al Rayo Vallecano

En cuanto al partido y al rival del domingo, el de Nueva Jersey tiene claro que será un partido "de ritmo alto" ante un conjunto que ataca muy bien mediante "transiciones". El entrenador realista no podrá contar con los lesionados Guedes, Karrikaburu, Odriozola, Rupérez ni Zubeldia. El luso tiene un "pequeño esguince", y Luka Sucic también tiene "unas pequeñas molestias en la rodilla" que le impidieron estar ante el Getafe. Por fortuna, Elustondo está recuperado de un golpe que sufrió en la pasada jornada, aunque "no está al 100 %". Por último, uno de los jugadores que menos minutos ha tenido ha sido Zakharyan. Ya está recuperado de un virus gastrointestinal, y viajará junto al resto de sus compañeros a Madrid para medirse al Rayo Vallecano en la jornada 32 de LaLiga EA Sports, tras perderse la final de la Copa del Rey.