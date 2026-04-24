García Plaza, póngale los vídeos a Del Nido Carrasco

Después de tres partidos, el futuro del entrenador ya está en el aire. Pero el problema del Sevilla FC va mucho más allá. "Seis vídeos" iguales a los del 1-0 encajado ante el Levante no fueron suficientes para que su equipo no cayese en el error. Alguien debería sentar también al presidente delante del televisor para mostrarle en bucle la ruina en la que ha convertido al club

El Sevilla FC apesta a Segunda división. Pero no hay que ser "dramáticos", según su entrenador. ¿Qué ha aportado Luis García Plaza a este equipo? Poco, por no decir nada. Marcharse sin disparar entre los tres palos en sendas visitas a Oviedo (colista) y Levante (penúltimo) lo dicen todo. Ceros puntos y cero goles. Y lo que es peor, la sensación de ver que el equipo, lejos de haber mejorado, carece de un plan para ganar los partidos, que es lo que le hace falta, y en defensa sigue siendo tan torpe como antes de su llegada.

Me dirán que no pensaría lo mismo después de la victoria ante el Atlético de Madrid, que todos sabemos bajo la circunstancias en la que llegó. Pero el fútbol es presente y el mismo es muy negro en Nervión. El técnico madrileño, y su inepta tropa, tienen este domingo la oportunidad de levantarse y tomar aire en El Sadar. De lo contrario, tienen todas las papeletas para acabar la jornada en puestos de descenso, con cinco partidos por delante que podrían convertirse en un suplicio.

García Plaza tiene los mimbres que tiene

A día de hoy, Luis García Plaza no tiene asegurada su continuidad más allá de ese partido ante Osasuna. Su historia en el Sánchez-Pizjuán puede ser de las más breves que se recuerden. Si coges al equipo a tres puntos del descenso y cuatro encuentros después lo tienes metido en el hoyo... No vale, otro.

Pero dicho todo esto, es igual de evidente que el problema no es Luis García Plaza. Ni lo era Matías Almeyda. Ni García Pimienta. Con esta plantilla, cualquiera que llegue lo tendrá muy complicado. Ni Guardiola. La falta de calidad es total. Es un dolor ver a algunos de sus jugadores, claramente sin nivel para jugar en Primera división. A otros, sencillamente, parece que les resbala. Y a todos, sin discusión, les puede la presión.

Una dirección deportiva que no da una a derechas

"Se han olvidado de ser futbolistas", decía el técnico sevillista sobre la deplorable primera parte de su equipo ante el Levante. Pero es que es lo que hay. Este Sevilla FC ya se salvó la pasada campaña por un punto. Por un gol de García Pascual. Por un fallo clamoroso de Diomande. Como prefieran. Esa fue la única diferencia que le mantuvo en la UVI y no le mandó a la morgue.

¿Cuál fue la solución? Empeorar una plantilla que perdió a Badé y Lukébakio, sus dos mejores hombres. Víctor Orta no valía. ¿Y qué ha hecho Antonio Cordón para solucionar el problema? Pues aparte de meter la pata cada vez que habla, nada. Bueno sí, en enero, para tratar de cambiar el rumbo, ¡se trajo a Maupay! Señoría, no tengo más preguntas.

El gran problema está en el palco

Al final, pueden mirar al banquillo, al campo o a la dirección deportiva. Nadie de la talla. Pero la conclusión está clara. El problema de este Sevilla FC está arriba. Unos lo vieron venir antes y otros han tardado más en darse cuenta. Son las decisiones de Del Nido Carrasco, José Castro y compañía las que han llevado al club a esta situación, a la ruina absoluta. Deportiva y económica. No dan una a derechas. Y ahí siguen, al frente de la nave pese al clamor popular. Y en el caso del presidente, con 300 acciones bajo el brazo. Una pringá.

Sergio Ramos, o el primero que pase por la calle

No hay ningún sevillista que no esté rezando para que Sergio Ramos y sus amigos argentinos, o el que sea, compren el club y pongan fin a la etapa de Junior como presidente. Está empeñado en irse, cuando le llegue el momento, como el peor de la historia. Si se va algún día, claro. Porque la peor noticia de todas las que ha recibido la afición nervionense esta temporada no son las 15 derrotas sufridas. Ni tampoco los 50 goles encajados. Lo peor llegó el Martes Santo a las puertas de San Benito. "Si no se compra el club, a mí no hay nada que me haga pensar que esta situación, en virtud del pacto, vaya a cambiar".

Ni Jiménez, ni Diego Martínez...

Esas fueron las palabras de quien ha hecho posible que el Sevilla FC esté al borde del abismo. No vamos a detallar ahora lo que podría costarle en volver a subir en caso de bajar a Segunda con tal ruina económica. Mientras haya vida, hay esperanza. Fútbol es fútbol. En dos días podemos estar hablando de una victoria ante Osasuna. Pero eso no taparía la realidad. Si destituyen al entrenador y viene Jiménez, Diego Martínez o el que sea, puede que acabe salvando al equipo, pero el problema seguirá ahí, en el palco.

Dijo García Plaza tras la derrota en el Ciutat de València que les había puesto a sus jugadores "seis vídeos iguales" a la jugada del 1-0. Pero de nada sirvió para no caer en el error. Que alguien ponga también a Del Nido Carrasco delante del televisor con todos los partidos de la temporada en bucle. Para que compruebe cómo ha convertido al Sevilla FC en un espanto. A ver si cae la breva y él sí aprende.