Una duda más que razonable: ¿acabará Luis García Plaza la temporada en el banquillo?

La premura de la visita a Pamplona prácticamente descarta cualquier movimiento ya en lo que queda de semana, pero todo lo que no sea ganar a Osasuna pondrá al madrileño en serio riesgo de destitución; tras la cita dominical pasarán ocho días hasta el Sevilla-Real Sociedad

"Ni siquiera ha habido bronca al descanso", espetaba Luis García Plaza en los medios oficiales del Sevilla FC a la finalización del encuentro de este jueves en el Ciudad de Valencia, que los suyos han perdido por 2-0 para quedarse con un punto de ventaja solamente sobre el descenso, metiendo de lleno en la pelea al penúltimo de la tabla de Primera división, que se queda a dos unidades y con el 'goal-average' particular ganado. Como en su debut a domicilio ante el Real Oviedo, los blanquirrojos se volvieron no ya de vacío, sino sin disparar a puerta, un dato que alimenta las especulaciones y reaviva una duda razonable: ¿acabará el madrileño la temporada?

Tras el fiasco en el Carlos Tartiere, donde los nervionenses dieron signos preocupantes, se filtraba a algunos medios que la continuidad del ex preparador del Deportivo Alavés no estaba asegurada en caso de ser incapaz de hacer despertar a la plantilla, aunque el 2-1 en casa frente al Atlético de Madrid espantó un poco los 'fantasmas', acrecentados por algún resultado previo que hizo al Sevilla FC arrancar aquella jornada metido en el pozo. Ahora, su colchón ha menguado a la mínima expresión y, dependiendo lo que pase el sábado en el choque entre 'babazorros' y bermellones en Vitoria, podría repetir trago antes de saltar el domingo a El Sadar.

Tres puntos de nueve posibles constituyen el famélico bagaje de Luis García Plaza, que difícilmente será despedido en lo que resta de semana, pero que, según aseguran algunas fuentes a ESTADIO Deportivo, se jugará el puesto ante el CA Osasuna. Después, pasarán ocho días hasta el siguiente compromiso oficial (el lunes 4 de mayo a las 21:00 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante la Real Sociedad), un margen suficiente para un segundo desembarco de urgencia en una temporada aciaga que puede dar con los huesos nervionenses en Segunda división un cuarto de siglo después.

Lo que ofrece el mercado: Diego Martínez, Javi Calleja, Manolo Jiménez, Caparrós, Tevenet...

Si el Sevilla FC se decidiera a agitar de nuevo el avispero del banquillo en busca de una reacción que no se está consiguiendo con Luis García Plaza, las opciones son variopintas, empezando por un Javi Calleja cuya candidatura se avanzó en ESTADIO Deportivo y que esta semana ha confesado que negoció con los rectores blanquirrojos. En la casa sigue Joaquín Caparrós, presidente de honor de la entidad, a quien se obvió en el último casting aunque siempre dice que "nunca podría decir que no a una llamada" de Del Nido Carrasco.

También con pasado blanquirrojo y libres de cualquier compromiso (habría que ver las ganas de firmar solamente para los seis partidos que restan, cinco si dejan sentarse al madrileño el domingo en El Sadar) están Diego Martínez, Manolo Jiménez y Luis García Tevenet. A los dos primeros se les tuvo en cuenta tras la destitución de Matías Almeyda, mientras que el último ya no forma parte del 'staff' del Real Valladolid tras una fallida promoción interna auspiciada por Víctor Orta.