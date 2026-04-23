Puntos uno a uno del Sevilla FC en su visita al Levante UD en LaLiga EA SportsF: Castrín... por salvar a alguien

Resulta difícil aprobar a nadie en clave nervionense, pues si bien es cierto que Castrín evitó la sentencia antes de tiempo, tampoco anduvo fino en el primer tanto, donde 'canta' el que normalmente sostiene, Vlachodimos; la mejoría en el segundo tiempo fue un puro espejismo

Siendo justos, en el Sevilla FC este jueves aprueban pocos o ninguno. Si acaso el aún no renovado Andrés Castrín, que pudo hacer algo más en un primer tanto en el que 'canta' el que suele sostener, Odysseas Vlachodimos, pero, al menos, el central gallego evitó males mayores, enmendando despistes propios y ajenos con cruces oportunos. Casi todos mejoraron en el arranque del segundo tiempo, dando un paso al frente que no se tradujo en ocasiones claras, por lo que habría sido un regalo inmerecido que Sánchez Martínez, que pitó y despistó un penalti en contra de Nemanja Gudelj al ex Iván Romero nada más empezar, señalara en el epílogo otro por mano involuntaria de Pablo Martínez.

Así jugaron los nervionenses

VLACHODIMOS: 4

Dejó vendido su palo en la acción del primer tanto, un error de novato. Luego, un paradón a Matías Moreno que no valía.

JUANLU: 4

Iván Romero hizo mucho daño a su espalda. No subió, en parte por estar pendiente de su ex compañero, hasta bien entrado el primer tiempo. Se marchó con el tobillo maltrecho tras una entrada que no fue ni falta para Sánchez Martínez.

CASTRÍN: 5

Contundente, sobre todo por alto, aunque a veces pasado de revoluciones. Gran cruce ante Espí, que le había pillado la espalda previamente, a mediados de la reanudación.

GUDELJ: 4

Se jugó en penalti en su primera intervención defensiva, si bien el VAR le echó un cable. Alternó luego desajustes con anticipaciones propias de su oficio.

KIKE SALAS: 4

Aseado y con tendencia a incorporarse al ataque, le fue cogiendo asco al partido, como el resto.

OSO: 4

Subió menos que de costumbre y con bastante imprecisión. Colgó balones sin ton ni son. Le regatean fácilmente como último hombre en la jugada del segundo tanto.

ISAAC ROMERO: 4

No empezó de extremo ni de delantero, sino una especie de mediapunta intrascendente. Mucho más activo y atinado después, aunque a la postre generó lo mismo (nada).

AGOUMÉ: 4

Lento y, por ende, previsible. Fallón en las entregas. Pareció despertar en un par de transiciones interesantes para perderse en el maremágnum final.

MANU BUENO: 4

Se despistó en la ayuda a Juanlu, facilitando el 1-0. Despertó, como el resto, en la segunda parte, si bien fue sustituido pronto.

VARGAS: 4

Ofuscado tras un pique en la banda con el suplente Oriol Rey, dejó de intentar regates y quiso finalizar rápido sin éxito. Tuvo una gran ocasión al poco de la reanudación que mandó alto.

AKOR ADAMS: 4

Se cargó pronto con una amarilla por un codazo evitable. Ganó por alto tantos balones como luego perdió. Torpón en controles y desmarques. Mejor de espaldas luego, si bien jamás se puso de gol ni ayudó a que lo hiciera un compañero.

CARMONA: 4

Su primera intervención, un mal control que pudo costar el segundo. No aportó nada en defensa ni en ataque.

SOW: 4

Algo perdido entre líneas, al menos ayudó en la resta mientras hubo partido.

ALEXIS SÁNCHEZ: 4

Apareció en muchas zonas diferentes, siendo más veces mediocentro y mediapunta que acompañante arriba de Akor Adams. Tiró de oficio y trató de animar a sus compañeros, si bien, futbolísticamente hablando, nada reseñable.

PEQUE: 4

Cuando salió no interesaba tanto la posesión como una clarividencia que apenas aportó.

EJUKE: 3

Eléctrico, aunque le faltó regatearse a sí mismo: demencial en una acción en la que regateó a Manu Sánchez y, en vez de enfilar la puerta contraria, se volvió a escorar, perdiendo lógicamente la pelota.

LUIS GARCÍA PLAZA: 4

Matizó su 1-5-4-1 formando una especie de rombo que dejaba desprotegida su banda derecha, por la que hizo hincapié en ataque el Levante y terminó llegando el 1-0. Aguantó el dibujo y los componentes una hora larga, pasando luego a una especie de 1-4-3-3 que le gusta más pero que los suyos no reconocen del todo.