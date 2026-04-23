Antes de la 'final' con el Levante, Osasuna ya anticipa otra de alto riesgo frente al Sevilla

El conjunto navarro recibirá a los de Luis García Plaza el próximo domingo después de una derrota ante el Athletic que le ha dejado a seis puntos del descenso. En El Sadar han hecho conjura para cerrar la permanencia ante los nervionense y poder mirar a Europa

El Sevilla FC afronta un duelo decisivo este jueves ante el Levante. La victoria del Elche ante el Atlético de Madrid ha reducido a solo un punto la ventaja con respecto al descenso, que marca en estos momentos el Deportivo Alavés. Por ello, ganar en el Ciutat de València es una obligación para al menos alejar a un rival directo que puede quedar a ocho puntos o acercarse a solo dos unidades. Todo ello, a las puertas de una nueva 'final' ante Osasuna, que también se toma el encuentro del próximo domingo del mismo modo tras su derrota frente al Athletic Club (1-0).

Semanas atrás podría haberse pensando que el conjunto nervionense acudiría a estas alturas del campeonato a El Sadar para medirse a un rival sin nada o poco en juego, lo que sin duda habría sido una ventaja para los intereses del equipo dirigido por Luis García Plaza. Pero el tropiezo del conjunto navarro en San Mamés el pasado martes, además de dejarle dos días más de descanso para preparar su siguiente compromiso, ha provocado que en Pamplona aún teman por la permanencia y busquen cerrarla cuanto antes frente al Sevilla FC.

Alessio Lisci no quiere distracciones en Osasuna

En estos momentos Osasuna suma 39 puntos en su casillero, seis por encima del descenso. Por ello, su entrenador, Alessio Lisci, dejó claro que el encuentro ante los sevillistas es sumamente importante para alejar definitivamente esa fantasma y poder soñar aún con Europa, pues la séptima plaza que en estos momentos daría acceso a la Conference League, en poder de la Real Sociedad, se encuentra a cinco puntos de distancia.

"Queremos hacer ya la salvación y luego pisar el acelerador como nunca porque creo que todavía nos pueden salir los números para hacernos más fuertes. Aún podemos perder un partido más y me seguirían saliendo las cuentas”, afirmó el técnico italiano tras la derrota sufrida en Bilbao.

Las cuentas de Osasuna

En el club rojillo echan cuentas y entienden que con una victoria más se alcanzaría la permanencia si no matemática sí virtual, al alcanzar la famosa barrera de los 42 puntos. Pero en caso de derrota en el duelo del próximo domingo, a partir de las 18:30 horas, las alarmas se encenderían al tener que mirar más hacia la cola que hacia la parte noble de la tabla. Por ello, han subrayado en rojo la visita nervionense para catalogarla también de 'final'.

El Osasuna -Sevilla FC, de alto riesgo

Se da la circunstancia, además, de que el partido ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión contra la Violencia. No es que se espere un gran desembarco de aficionados sevillistas en las gradas de El Sadar. Pero en dicha decisión habrá pesado a buen seguro la tensión que en el pasado solía vivirse en los enfrentamientos entre ambos equipos, especialmente cuando peleaban por objetivos europeos.

Los pobres números del Sevilla FC en sus últimas visitas a El Sadar

Recientemente, sin embargo, El Sadar no es un feudo que se le dé especialmente bien al Sevilla FC. Valga como ejemplo el dato de que no conoce allí la victoria en las cuatro últimas temporadas. Así, el último triunfo en el feudo rojillo data de la 20/21, cuando el equipo dirigido por Julen Lopetegui se impuso por 0-2 con goles de Diego Carlos y Luuk de Jong.

Dos puntos de 12 posibles

Desde entonces, el cuadro nervionense solo ha sido capaz de sumar dos puntos, fruto de sendos empates a cero en la 21/22 y la 23/24. A ello se suman otras dos derrotas, la última de ellas la pasada campaña por 1-0, con tanto de Rubén García.

No marcan además los sevillistas en Pamplona en LaLiga desde que lo hiciera Rafa Mir en el 2-1 con el que acabó el encuentro de la primera jornada de la 22/23. Esa misma campañá, además. ambos equipos se vieron las caras en el mismo escenario en la Copa del Rey, que acabó también con triunfo local por 2-1 merced a las dianas de los hoy béticos 'Chimy' Ávila y Abde, que convirtieron en estéril la de En-Nesyri.