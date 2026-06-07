El jugador del Sevilla Gabriel Suazo defiende el trabajo de Córdova mientras Chile sigue esperando a Pellegrini

El capitán de 'La Roja' atendió a los medios de comunicación después de la derrota en el amistoso ante Portugal y remarcó la clara mejoría que se está viendo desde que el coordinador de cantera de la AFNP se hizo con el cargo de seleccionador interino

Desde que Gabriel Suazo se perdió una convocatoria en octubre de 2024 por una lesión muscular cuando aún era jugador del Toulouse FC, nadie ha jugado más que el actual futbolista del Sevilla FC con la camiseta de la selección de Chile. Desde aquella ventana, 'La Roja' ha disputado 12 encuentros y el lateral izquierdo ha sido titular en los 12, ha completado los 90' en 11 de ellos y en el otro jugó 85'. Además, en las siete últimas citas ha lucido el brazalete de capitán tras ser designado por el seleccionador interino Nicolás Córdova.

En este sentido, el carrilero zurdo ha defendido la valía del seleccionador interino, después de éste se postulase en la rueda de prensa previa al partido en Portugal como la mejor opción hasta que se consume el deseado fichaje de Manuel Pellegrini (con contrato en el Real Betis hasta 2027).

El último encuentro tuvo lugar en la noche de este pásado sábado, cuando disputó un amistoso ante Portugal saldado con derrota por 2-1 y con otros 90' más para Suazo. Al término del choque en el Estádio Nacional de Jamor en Oeiras, en las afueras de Lisboa, el jugador sevillista atendió a la prensa chilena para poner en valor el trabajo de reconstrucción que viene haciendo Córdova para que se vea un equipo competitivo.

Gabriel Suazo, capitán de Chile, defiende el trabajo de Nicolas Córdova como seleccionador interino

"Creo que se ve en el campo que nosotros confiamos mucho en el trabajo que está haciendo, en lo que en lo que nos propone Nico (Córdova) en sus trabajos diarios, en sus dobles turnos de entrenamiento.... Creo que hemos ido creciendo como selección, con partidos mejores o peores, pero creo que estamos creando una identidad de juego", explicó Suazo, quien consideró que la imagen ofrecida por Chile fue buena a pesar de la derrota contra la Portugal de Cristiano Ronaldo en un duelo "difícil y duro".

"Estuvimos siempre en el partido, creo que lo demostramos y creo que vamos a seguir creciendo de aquí en adelante como lo hemos venido haciendo", señaló el futbolista nervionense. "El equipo compitió. En cuanto a lo que es la actitud, creo que entregamos el máximo por esta selección durante todo el partido".

"En ese sentido, yo estoy completamente orgulloso de cada uno de mis compañeros", continuó el corporativo discurso que ofreció como capitán y en el que también destacó a los nuevos jugadores que han debutado en las últimas citas: "Aportan ganas y ambición, así que nos permitirán ir hasta un fútbol aún más competitivo".

Suazo cierra un año para olvidar: mucho sufrimiento con Chile y con el Sevilla

Con este partido, Gabriel Suazo se marcha por fin de vacaciones después de una temporada 2025/2026 en la que no sólo lo ha pasado mal con los malos resultados de Chile, que debería haber jugado otro amistoso en esta 'Ventana FIFA' de junio. En concreto, ante la República Democrática del Congo en La Línea de la Concepción, pero el Ayuntamiento de la localidad gaditana lo canceló por temor a un posible brote de ébola.

En el Sevilla FC, la campaña también ha sido de lo más agotadora (física pero sobre todo mentalmente) y el de San Bernardo ha tenido que afrontar la dura competencia que le ha ofrecido el canterano Joaquín Martínez 'Oso', así como dos lesiones musculares casi consecutivas que enlazó entre finales de 2025 e inicios de 2026. A pesar de todo ello, ha acabado su primer curso en España con 2.127' repartido en 30 partidos oficiales (29 de LaLiga EA Sports y uno de la Copa del Rey); sin goles pero con dos asistencias.