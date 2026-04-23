Levante 2-0 Sevilla: Iván Romero apuntilla y el 'lobo' ha venido

El delantero de La Solana, que en Nervión dejaron ir a coste cero (a cambio sólo de variables colectivas), firma un doblete que mete a los granotas de lleno en la pelea por la salvación y deja a su ex equipo con sólo un punto de colchón; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

Ya avisábamos algunos de que venía el 'lobo' del descenso, que se ha instalado definitivamente en Nervión tras otro partido horrendo a domicilio del Sevilla FC. Sin tirar a puerta, como en Oviedo pero sin expulsiones esta vez que lo justificaran un poco, el equipo de Luis García Plaza cayó con justicia ante un Levante UD que se mete de lleno en la pelea por la permanencia, quedándose a dos puntos de su rival y con el duelo particular muy a su favor (0-3 en el Ramón Sánchez-Pizjuán y 2-0 en el Ciudad de Valencia), por lo que los blanquirrojos visitarán al CA Osasuna con sólo punto de colchón... o ni eso, porque hay un Deportivo Alavés-RCD Mallorca en la víspera.

Pudieron empezar bastante peor las cosas para los intereses nervionenses, habida cuenta de que Sánchez Martínez señalaba el punto de penalti antes del tercer minuto tras 'barrer' dentro del área Nemanja Gudelj al ex sevillista Iván Romero, que se había revuelto bien a pase de Jon Ander Olasagasti. Se revisó un buen rato la acción en la sala VOR, desde donde Iglesias Villanueva recomendó al murciano que viera las repeticiones en el monitor, pues el contacto parecía muy leve. Y así lo consideró el árbitro principal, que rectificó para alivio visitante.

Se buscaban continuamente las cosquillas granotas y blanquirrojos por medio de la presión alta, esperando el error ajeno para castigarlo. No hubo, eso sí, casi nada reseñable antes del ecuador de esta fase, aunque Carlos Espí probaba por bajo los reflejos de Odysseas Vlachodimos tras un balón filtrado que le dejaba de cara Kareem Tunde. Mucho peor reaccionó el meta griego ante Iván Romero a siete del intermedio, cuando, en una acción similar a la anteriormente invalidada, Olasagasti encontró al manchego a la espalda de Juanlu Sánchez: no acudió en su ayuda Manu Bueno, por lo que el delantero-extremo pudo recibir y rematar cómodamente, sorprendiendo por el palo corto.

Había que tocar forzosamente algo tras el paso por vestuarios, porque el cuadro andaluz no llegaba ni contenía, aunque los mismos 22 protagonistas saltaban de nuevo al césped sorprendentemente. Al menos, despabilaron los llamados a marcar diferencias: descarga de Isaac Romero para el avance entre líneas de Lucien Agoumé, que habilitó a un Rubén Vargas que no logró encajar su remate entre palos. Fue lo más peligroso hasta el momento en clave nervionense, pero se resistía el primer disparo entre palos. Parecía haber dado un paso al frente el conjunto de García Plaza, a falta de saber si el Levante UD agradecía quedar a la expectativa para apostar por la contra.

Un lanzamiento de Akor Adams que se marchó cerca del larguero y un cabezazo desde cerca de Kike Salas que quedó en nada, aparte del bloqueo, por la posición ilegal del nigeriano certificaban el despertar blanquirrojo. Movió doble ficha Luís Castro y le respondió enseguida su tocayo y homólogo, equilibrándose la balanza con una ocasión clarísima de Carlos Espí en la que Andrés Castrín reaccionó para cruzarse providencialmente. El ariete granota, a continuación, no cabeceó con fuerza a pase de Carlos Álvarez, incapaz de remachar en la llegada anterior. El balón iba de un área a otra sin descanso, pero con escasa trascendencia.

En el 75, se lució Odysseas Vlachodimos ante el remate a quemarropa de Matías Moreno, pero el central propiedad de la Fiorentina se había ayudado en el control con el brazo. Se quedaba sin tiempo el Sevilla FC y, a base de cortocircuitos y de transiciones al espacio, trataba su rival de sentenciar la contienda. En una acción involuntaria, eso sí, iba a llegar la oportunidad de salvar los muebles para los nervionenses, aunque, por segunda vez, Sánchez Martínez pitaba penalti y se desdecía al consultar el monitor, puesto que la mano de Pablo Martínez era claramente involuntaria al intentar despejar un balón impulsado por su propio pie. Nada que 'rascar' por ahí.

El epílogo, con cinco minutos de alargue incluido, no albergó siquiera el tiro a puerta que habría inaugurado el casillero foráneo, vacío igual que en el Carlos Tartiere, esta vez sin la coartada de la inferioridad numérica. Apretaron los de García Plaza, faltaría más, pero también perdonaron los granotas, que amarraron los tres puntos en el 93 con un carrerón de Kervin Arriaga, que regateó de manera brillante a Joaquín Martínez 'Oso' para regalar la puntilla a Iván Romero, verdugo de sus ex para meter de todas todas al Levante UD en la lucha por la permanencia en Primera división.

Ficha técnica del Levante UD - Sevilla FC de LaLiga EA Sports

Levante UD: Ryan; Toljan, Dela, Matías Moreno, Manu Sánchez; Raghouber (Carlos Álvarez 63'); Tunde (Víctor García 42'), Olasagasti (Arriaga 63'), Pablo Martínez, Iván Romero; y Espí (Etta Eyong 85').

Sevilla FC: Vlachodimos; Juanlu (Carmona 64'), Castrín, Gudelj (Alexis Sánchez 72'), Kike Salas, Oso; Isaac Romero (Peque 72'), Agoumé, Manu Bueno (Sow 64'), Vargas (Ejuke 83'); y Akor Adams.

Árbitros: Sánchez Martínez (murciano), con el gallego Iglesias Villanueva en el VAR. Amarillas a los locales Raghouber, Iván Romero y Oriol Rey (en el banquillo), así como a los visitantes Akor Adams, Agoumé, Sow y Juanlu (ya sustituido).

Goles: 1-0 (38') Iván Romero; 2-0 (93') Iván Romero.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 33ª de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadio Ciudad de Valencia ante 20.210 espectadores, con 299 aficionados sevillistas en la zona visitante.