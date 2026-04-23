Otro empujón a Joan Jordán que no acaba con un problema de difícil solución en el Sevilla

El centrocampista catalán se ha quedado fuera de una lista de convocados por decisión técnica por vez primera esta temporada. La decisión de Luis García Plaza viene a refrendar más si cabe que no tiene sitio en el club de Nervión, aunque siempre se ha aferrado a su contrato

El Sevilla FC no sabe aún en qué categoría competirá la próxima temporada. Antes de saltar este jueves al Ciutat de València para medirse al Levante en un duelo vital, su ventaja con respecto al descenso se ha reducido a la mínima expresión, de ahí que el temor por un descalabro histórico sea grande. Pero en cualquiera de los escenarios posibles, en Nervión tienen claro que es necesario realizar una 'limpia' en la plantilla de cara a la 26/27. Entre cedidos que no continuarán y jugadores que acaban contrato, ya hay aseguradas varias salidas. Pero el problema, un verano más, será volver a sacar a aquellos que sí tienen firmado más allá del mes de junio, como sucede con Joan Jordán.

Los números del centrocampista catalán en la presente campaña hablan por sí solos. No es más que un descarte al que no se le ha podido encontrar acomodo. Pero por si había alguna duda, Luis García Plaza ha tomado una decisión contundente que no se había dado hasta ahora en todo el curso, al dejarlo directamente fuera de la convocatoria para el decisivo encuentro ante el Levante.

García Plaza tampoco le dio protagonismo en el Alavés

La llegada del técnico madrileño al banquillo nervionense hizo pensar a algunos en que el de Regencós podría gozar de una nueva oportunidad para tratar de revertir su situación. El motivo que sustentaba esa idea es que ya lo tuvo a sus órdenes la pasada temporada en el Deportivo Alavés, donde militó cedido, y sí contó con él. Aunque tampoco es que fuese una pieza importante en sus planes. En concreto, le dio minutos en ocho encuentros en LaLiga, solo tres de ellos como titular, mientras que en otros tres lo dejó sin minutos.

Fue tras la destitución de García Plaza en enero cuando Joan Jordán se ganó un sitio en el conjunto babazorro de la mano de Eduardo Coudet, con el que disputó otros 17 encuentros en el campeonato liguero y anotó cinco goles. Unos números positivos que no sirvieron, no obstante, para poder colocarlo en el último mercado estival. No hubo ofertas que le sedujeran, como tampoco llegaron en enero, cuando fue relacionado con el Genoa italiano.

Quiso quedarse en el Sevilla FC y fue criticado por operarse

Joan Jordán optó por quedarse en el Sevilla FC, a sabiendas de que tendría muy complicado jugar, y para más inri tuvo que pasar por el quirófano para operarse de una hernia discal nada más regresar, en pleno mes de julio. No faltaron las críticas por ello, aunque el mediocentro salió al paso de las mismas al asegurar que la fecha elegida fue por recomendación del club nervionense.

Con Almeyda, al menos, no faltó en el banquillo

Finalmente, no fue hasta diciembre cuando Matías Almeyda pudo contar con que el fuese canterano del Espanyol. Y desde entonces no había faltado al menos en las convocatorias, salvo en los partidos ante Getafe y Real Betis que se perdió por sanción, al ser expulsado en el banquillo precisamente ante el Alavés por sus protestas al árbitro. Otro cantar ha sido su presencia sobre el campo, que se ha limitado a 22 minutos en LaLiga repartidos en tres encuentros.

El jugador profesional con menos minutos en el Sevilla FC

Tras jugar de manera consecutiva en la recta final de los choques frente a Valencia y Oviedo en el mes de diciembre, cuando al fin estuvo disponible, su última aparición data del 24 de enero, cuando dispuso de 9 minutos frente al Athletic. A ello se suman sus dos únicos titularidades en Copa del Rey frente a Toledo y Alavés. En total, 166 minutos que le convierten en el jugador profesional de la plantilla con menor participación. Solo han jugado menos el canterano Miguel Sierra (65'), dos que salieron con la temporada en marcha como Stanis Idumbo (45'') y Pedrosa (5'), y el retornado Gattoni (9'), que solo ha estado en el plantel media campaña.

Un contrato hasta 2027 y un elevado sueldo que no se quiso rebajar

Nadie duda de que Joan Jordán no tiene sitio en este Sevilla y así ha quedado más patente si cabe con la decisión de Luis García Plaza. Pero el problema volverá a llegar en verano, cuando toque buscarle de nuevo un destino, pues aún tiene un año más de contrato, hasta 2027, y posee una de las fichas más elevadas de la plantilla. No gustó además nada que el pasado verano rechazara la propuesta del club para rebajarse su sueldo para poder inscribir a los nuevos fichajes, algo que sí hicieron otros como Januzaj, Marcao y Sow.

Joan Jordán se ha mantenido firme en que, en caso de salir cedido, se respete el contrato firmado en su última renovación, firmada hace ahora cuatro años. Por ello, el Sevilla FC ya pagó la mayor parte de su salario mientras militaba el pasado curso en el Alavés. Nada hace presagiar que dicha situación vaya a cambiar en unos meses, pese a que ya no hay m´ás formas posibles de enseñarle la puerta de salida.