Esbozos de la pretemporada en medio del caos: dos amistosos y posible 'stage' en Países Bajos

Con la situación institucional en 'stand-by', José Ignacio Navarro y Luis García Plaza diseñan cómo será la vuelta al trabajo dentro de un mes, con un tercio de los 'bolos' de preparación cerrados y en busca de otros que permitan sufragar una mini concentración lejos del sopor hispalense

Después de dos veranos íntegros en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, con desplazamientos puntuales para disputar la media docena de partidos amistosos de promedio, el Sevilla FC podría celebrar un 'stage' de concentración lejos del sopor de la Carretera de Utrera, aunque el Estadio Jesús Navas y su moderno edificio anexo volverán a conformar el cuartel general de los hombres de Luis García Plaza para preparar la 26/27. El madrileño y José Ignacio Navarro, mano derecha del ya ex director deportivo Antonio Cordón, planifican estos días los diferentes detalles de la vuelta al trabajo, prevista para dentro de exactamente un mes.

Aunque no hay fecha oficial, la plantilla blanquirroja se someterá a los tradicionales reconocimientos médicos previos a romper a sudar a principios o mediados de la segunda semana de julio. De momento, tiene confirmados dos 'bolos': el domingo 19 de julio a las cuatro de la tarde en Polonia ante el KS Cracovia, que celebra su 120º Aniversario; y el sábado 8 de agosto a las 15:30 horas en el BayArena ante el Bayer Leverkusen, acordado tras el traspaso el verano paso de Loïc Badé. Entre medias, se buscan al menos un par de rivales en los Países Bajos, según 'Radio Sevilla', para sufragar una estancia breve en tierras holandesas.

Ha habido bastantes ofrecimientos, incluso de alguna gira financiada por LaLiga, aunque la centroeuropea será la única aventura a priori de un Sevilla FC que no sale de la capital hispalense y las inmediaciones del barrio nazareno de Montequinto desde 2023, cuando, justo tras la conquista de la Europa League y tras una permanencia al final holgada a las órdenes de José Luis Mendilibar, los blanquirrojos se desplazaron al jerezano hotel de Montecastillo, luego a Alemania y, finalmente, a Estados Unidos y México, donde hubo hasta un derbi. Previamente, con Julen Lopetegui, había habido un par de veranos en Lagos (en el Algarve portugués).

LaLiga volverá a empezar en torno al festivo del 15 de agosto

Aunque la AFE denuncia que habrá jugadores que no tengan las tres semanas preceptivas de vacaciones tras el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, la Justicia ha dado la razón a LaLiga en su objetivo de fijar el comienzo de la próxima edición del campeonato regular español en torno al Día de la Asunción, como el año pasado. Entonces, el fin de semana del 15 y 16 de agosto, que en estos lares suele ampliarse por motivos televisivos al viernes anterior y el lunes posterior, albergará el arranque del torneo, con alguna licencia para equipos que tengan muchos representantes en la magna cita que empieza esta semana, que serían emparejados para posponer su encuentro a la semana siguiente o la otra.