Los 24 convocados por Luis García Plaza para la 'final' ante el Levante: dos altas, dos bajas y dos llamativos descartes

El entrenador nervionense ha dejado fuera de la relación de citados a Joan Jordán y Adnan Januzaj, a los que no había dado ningún minuto en sus dos primeros encuentros frente a Oviedo y Atlético de Madrid

El Sevilla FC afronta este jueves un partido "vital" ante el Levante, como lo ha calificado su entrenador, Luis García Plaza. Vencer a domicilio a un rival directo como el conjunto granota sería dar "un paso brutal" hacia el objetivo de la permanencia. La diferencia es mayúscula: dejar a su adversario a ocho puntos y casi eliminarlo de la pelea, con seis jornadas por delante, o verlo cómo se acerca a solo dos unidades y se dispara la tensión de todos los sevillistas.

Para dicho duelo, el técnico madrileño ya ha anunciado que no prevé muchos cambios en su once con respecto al equipo que fue capaz de volver a la senda de la victoria ante el Atlético de Madrid, después de cinco partidos sin conseguirlo. Pero sí hay novedades en la lista facilitada este miércoles por el preparador nervionense, que ha tenido que realizar tres descartes.

Solo dos lesionados en el Sevilla FC

Las únicas bajas por lesión son las de Marcao, que no volverá a jugar en lo que resta de temporada y no cuenta siquiera con ficha, al serle retirada en enero, y César Azpilicueta, que se perderá su tercer choque consecutivo. Su enésima lesión de la temporada llegó en el último partido de Matías Almeyda en el banquillo, frente al Valencia, y sus ganas por reaparecer tras el parón, ante el Oviedo, le jugaron una mala pasada, sufriendo una pequeña rotura en el aductor de su pierna derecha de la que aún se recupera. De momento, es seria duda para visitar el próximo domingo a Osasuna, pudiendo reaparecer en el siguiente compromiso en casa, ante la Real Sociedad.

Los dos descartes por decisión técnica

Son bajas por decisión técnica, por su parte, Andnan Januzaj y Joan Jordán, a los que no había dado ningún minuto en sus dos primeros encuentros frente a Oviedo y Atlético de Madrid. En el caso del extremo belga, su ausencia viene a confirmar de algún modo que no renovará y se marchará del Sevilla FC en verano, mientras que en el caso del centrocampista algunos pensaban que su situación podría cambiar al haber jugado el pasado curso a sus órdenes en el Alavés, pero lo cierto es que el catalán continúa en el ostracismo. Además, de los 24 citados aún deberá dejar a uno sin vestir en el Ciutat de València.

Aunque sigue siendo uno más en dinámica del primer equipo, tampoco viaja Miguel Sierra, tras renovar hasta 2029 con el Sevilla FC. En Nervión hay muchas confianzas puestas en el joven extremo granadino, si bien aún no ha entrado en ninguna citación con el nuevo técnico, aprovechando para ayudar a un Sevilla Atlético que este domingo podría certificar matemáticamente su descenso a Segunda RFEF en casa ante el Algeciras.

Vuelven Carmona y Nianzou tras sanción

En el capítulo de altas, por su parte, García Plaza recupera a Carmona, una vez cumplido sus partido de suspensión por acumulación de amonestaciones, y Tanguy Nianzou, que fue expulsado en la primera mitad del choque ante el Oviedo, cercenando en gran medidas las opciones de su equipo en el estreno del entrenador madrileño.

Sobre el papel, Carmona regresará directo al once, pues el preparador blanquirrojo ya aseguró que no considera a Juanlu lateral derecho, sino extremo. Pero en el caso de Nianzou hay muchas dudas con respecto a su vuelta al equipo inicial. De la decisión que tome García Plaza dependerá en gran medida el rol que asuma el francés de aquí a final de temporada.

La convocatoria del Sevilla FC para medirse al Levante

Así, la lista completa de 24 jugadores para el choque de este jueves ante el Levante en el Ciutat de Valéncia, a partir de las 19:00 horas, es la compuesta por los porteros Odysseas Vlachodimos, Orjan Nyland y Alberto Flores; los defensores José Angel Carmona, Juanlu Sánchez, Tanguy Nianzou, Fabio Cardoso, Kike Salas, Fede Gattoni, Andrés Castrín, Gabriel Suazo y Joaquín Martínez 'Oso'; los centrocampistas Nemanja Gudelj, Batista Mendy, Lucien Agoumé, Djibril Sow y Manu Bueno; y los atacantes Rubén Vargas, Chidera Ejuke, Peque Fernández, Alexis Sánchez, Isaac Romero, Neal Maupay y Akor Adams.