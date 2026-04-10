Azpilicueta paga su esfuerzo con una enésima lesión muscular: parte médico y tiempo de baja para el defensa del Sevilla FC

La historia se repite para el abnegado futbolista navarro: en su afán de intentar estar ante el Real Oviedo, primero, y el Atlético de Madrid, después, ha sufrido una rotura muscular que retrasará bastante el día en que Luis García Plaza por fin pueda contar con esa indudable solvencia defensiva tan mermada por la fragilidad física

En favor de César Azpilicueta cabe reconocer su denodado esfuerzo por salir cuanto antes de una lesión y ayudar al Sevilla FC en la lucha por la permanencia; pero en contra pesa mucho la carísima factura que siempre acaba pagando en ese buen afán que reconoce su exquisita profesionalidad y condena un físico que no le da para tener el protagonismo que necesitaba antes Matías Almeyda y también ahora Luis García Plaza.

El técnico madrileño seguirá sin poder contar con el jugador de 36 años, que no sólo no llega este sábado ante el Atlético de Madrid, sino que en ese proceso para probarse ha sentido dolores que han derivado en una enésima lesión muscular que le deja fuera dos o tres semanas más.

El parte médico de Azpilicueta: rotura en el aductor derecho

Lo ha confirmado el propio Sevilla FC en la nota en la que confirmaba las cuatro bajas ante el Atlético, contando con las de los sancionados José Ángel Carmona y Tanguy Nianzou. "Siguen ausentes por lesión Marcao y Azpilicueta", ha anunciado antes de entrar en más detalles.

"En el caso del defensor navarro, que cayó lesionado ante el Valencia CF con una sobrecarga del aductor y que bajo la supervisión de los Servicios Médicos intentó llegar a tiempo al partido de Oviedo, no ha evolucionado favorablemente de sus molestias. Debido a ello, este jueves fue sometido a una nueva prueba médica que revela una pequeña rotura en el aductor derecho", ha detallado la entidad.

No estará ante el Atlético de Madrid y dificilmente volverá a jugar en este mes de abril. Es decir, tampoco estará contra el Levante UD y el plazo más optimista para su vuelta, aunque algo justo, sería la visita al CA Osasuna del día 26. Sería su vuelta al estadio de El Sadar, la que fue su casa, y a Pamplona, su ciudad natal. No querrá perdérselo y el equipo le estará esperando con los brazos abiertos, como siempre.

Cabe recordar que no disputa un partido completo desde el 22 de febrero, ante el Getafe CF. No aguanta los 90' desde inicios de diciembre, frente al Valencia CF y el Real Betis. A partir de ahí, ya hay que irse hasta sus primeros cinco choques como sevillista. Matías Almeyda le dio pleno de minutos hasta que se rompió por primera vez y no es casualidad que coincidiese con la mejor versión del equipo.

En total, suma 15 encuentros en la enfermería y sólo ha podido disputar otros 15 (apenas 1.038 minutos). Ni que decir tiene que ya no llegará a tiempo para alcanzar el mínimo de 25 citas que necesita para activar la renovación automática del contrato que expira el próximo 30 de junio.

Azpilicueta se ha perdido más de la mitad de la temporada por culpa de sus constantes lesiones

No es un problema de calidad, es de cantidad. Cuando no está se le echa mucho de menos. Su aporte a nivel individual fue inmediato y su mera presencia elevó muchísimo el listón del rendimiento defensivo colectivo -incluso se hablaba ya de una renovación-... hasta que a mediados de octubre llegó su primera lesión: nada más arrancar el duelo con el RCD Mallorca. A partir de ahí está atrapado un bucle. Mientras más se esfuerza en recuperarse, antes se rompe.

Sólo ocho días después quiso estar ante el Atlético de Madrid y tuvo que ser cambiado al descanso porque sufrió un pequeño desgarro muscular. Aprovechó el parón de noviembre y reapareció a finales de mes, jugando dos encuentros antes de volver a causar baja por unos problemas en la cadera de los que tardó dos meses en regresar.

Progresivamente fue jugando. Frente al Rayo Vallecano, el 8 de marzo, fue titular por quinto choque seguido; pero nuevamente tuvo que ser sustituido por molestias en el minuto 59. Después, Almeyda lo reservó de cara al partido ante el FC Barcelona y, contra el Valencia CF, justo antes del parón volvió a pedir el cambio de manera prematura (35').

Azpilicueta se ha perdido 15 de las 30 jornadas de Liga, los tres primeros porque aún no estaba inscrito y otros 12 más por lesión. A ello cabe añadir las cuatro veces que tuvo que pedir el cambio antes de terminar la primera parte y los tres encuentros que ha sido baja en la Copa del Rey, dos de ellos por molestias físicas. Y para colmo, lo de los relojes de Andorra.