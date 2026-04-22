Los plazos con Azpilicueta y el momento de Nico Guillén en el Sevilla

García Plaza descartó al defesa navarro ante el Levante pero no del todo para el siguiente encuentro ante Osasuna. En el caso del joven centrocampista canterano admitió que le "gusta", aunque la situación para que pueda dar el salto de forma inminente es "complicada"

Además de resaltar la importancia del choque de este jueves ante el Levante, sin querer mirar a lo que suceda en otros campos porque "eso no depende de ti", Luis García Plaza, entrenador del Sevilla FC, repasó otros nombres propios de la actualidad nervionense en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Cisneros Palacios.

Así, el técnico madrileño desveló cuáles son los plazos previstos para ver de nuevo sobre el campo a César Azpilicueta, con el que no pudo contar ante Oviedo y Atlético de Madrid, volviendo a ser baja frente al Levante. Su enésima lesión de la temporada llegó en el último partido de Matías Almeyda en el banquillo, frente al Valencia, y sus ganas por reaparecer tras el parón le jugaron una mala pasada, sufriendo una pequeña rotura en el aductor de su pierna derecha de la que aún se recupera.

Difícil ante Osasuna, Azpilicueta podría volver frente a la Real Sociedad

"Pensamos que la semana que viene estará ya trabajando más o menos con el grupo, eso espero. Todo va en esos plazos y somos positivos con él. Si no llega al partido ante Osasuna del domingo, que es seria duda, a ver si está la semana que viene", anunció, por lo que como muy tarde confía en tenerlo a sus órdenes ante la Real Sociedad.

Tres descartes en la lista del Sevilla FC ante el Levante

Además, el preparador blanquirrojo apuntó que deberá hacer tres descartes en la lista para el duelo ante el Levante y volvió a poner de manifiesto que la plantilla es demasiado larga para su gusto. "Hemos trabajado con casi todos y tenemos que dejar fuera a tres, aparte de Azpilicueta, que no llega, y Marcao. Es una buena noticia, pero es una pena porque todos han trabajado muy bien. Les quiero agradecer la predisposición que tienen para los entrenamientos, porque nos juntamos 27 y al fútbol jueguen 11", explicó.

Elogios y prudencia con Nico Guillén: "No está fácil"

Quien de momento tendrá que seguir esperando para dar el salto al primer equipo es Nico Guillén, para el que pidió paciencia al tiempo que le lanzaba elogios, sacando pecho también por su apuesta por los jóvenes. "Me gusta, sí, claro que me gusta. Como hombre de fútbol, te informas, los ves entrenar y te gusta. Pero la situación ahora mismo es complicada. El otro día jugamos con seis de la cantera, Manu Bueno se estrenó por ejemplo como titular este año. El Atlético jugó con cuatro del filial, pero nosotros con tres, aunque eso parece que no cuenta, nadie me lo preguntó siquiera. Me gusta Nico Guillén, pero hay que esperar los momentos correctos y no está fácil. Está en dinámica desde el primer día y es un jugador con un futuro muy bonito, que espero que sea en el Sevilla", destacó.

Sergio Ramos y la compra del Sevilla FC

Por otro lado, García Plaza pasó de puntillas por la posible compra del Sevilla FC por parte de Five Eleven Capital, con Sergio Ramos como rostro más reconocible. "A Sergio lo conozco de enfrentarnos y lo visité una vez en Francia, pero es que lo tenga que pasar con el club, que pase. Ahora mismo, Levante y nada más. Lo que tenga que venir, de cualquier tema, que venga. Yo a centrarme en mi partido y nada más, los entrenadores no podemos pensar en el largo plazo", afirmó.

Las críticas de Matías Almeyda

Del mismo modo, tampoco se quiso mojarse el entrenador nervionense sobre las declaración de Matías Almeyda criticando a los dirigentes del Sevilla FC por su destitución. "De lo que digan otras personas no tengo que comentar absolutamente nada, yo estoy centrado en mi trabajo. En el Alavés llegue firmando un año más uno, luego renové por dos y a los 16 partidos estaba fuera. Hay que centrarse en trabajar. A mí el resto no me preocupa, solo mi equipo, mi afición y mi gente. Yo no tengo ni idea de eso", sentenció.