Conde de Godó 2026 | Partidos de hoy y orden de juego de la jornada del 17 de abril con Rafa Jódar, Musetti, Rublev...

Rafa Jódar, la última esperanza española en el Conde de Godó 2026, se la juega en cuartos ante el británico Cameron Norrie

El Conde de Godó 2026 entra en su recta final, con los ocho mejores jugadores y unos cuartos que van a contar con partidos muy vistosos y con la presencia de un solo español, un Rafa Jódar que ha acaparado toda la atención por la retirada de Carlos Alcaraz.

Lorenzo Musetti ha dejado atrás las dudas y está demostrando ser el tenista que plantó cara a Sinner y Alcaraz la pasada temporada. Ante Moutet volvió a sacar su mejor tenis y esta vez va a tener enfrente a otro de los jóvenes llamados a dominar el tenis en los próximos años, un Arthur Fils que, a priori, le complicará el pase.

El encuentro más esperado por los aficionados españoles es el que cierra la jornada, donde Rafa Jódar se enfrenta al británico Cameron Norrie, un rival al que batió en pista rápida hace menos de dos meses, pero al que ahora se enfrenta en su terreno.

La jornada matutina se abre con un duelo inesperado entre el serbio Hamad Medjedovic y el portugués Nuno Borges, pero a continuación tiene el partido en el que habría estado Alcaraz de no retirarse y que enfrentará al tenista beneficiado de ese abandono, el checo Tomas Machac, ante el ruso Andrey Rublev, que está dejando muy buen sabor de boca en los dos primeros partidos que ha jugado en Barcelona.

Aunque Rafa Jódar es el único español en el cuadro individual, no es el único que juega este viernes, ya que Dani Rincón y Oriol Roca también están 'vivos' en el cuadro de dobles y se cruzan con el francés Herbert y el italiano Vavassori.

Orden de juego del viernes 17 de abril en el Conde de Godó 2026

Pista Rafa Nadal

Hamad Medjedovic vs Nuno Borges (11:00 horas)

Tomas Machac vs Andrey Rublev (A contnuación)

Arthur Fils vs Lorenzo Musetti (No antes de las 16:00 horas)

Cameron Norrie vs Rafa Jódar (A contnuación)

Pista Andrés Gimeno

A. Pavlasek / P. Rikl vs M. Gonzalez / A. Molteni (11:00 horas)

J. Cash / L. Glasspool vs H. Nys / E. Roger-Vasselin (A contnuación)

G. Andreozzi / M. Guinard vs R. Arneodo / M. Polmans (A contnuación)

D. Rincon / O. Roca Batalla vs P. Herbert / A. Vavassori (No antes de las 15:00 horas)

Dónde ver por TV y online el Conde de Godó 2026

El Conde de Godó 2026 se puede ver en España en abierto, a través de RTVE, que echará este viernes dos partidos en Teledeporte desde las pistas del Real Club de Tenis Barcelona-1899. También se puede ver en la plataforma de streaming RTVE Play.

Movistar tiene los derechos en España del ATP Tour y también retransmitirá el segundo mejor torneo español a través de sus canales, con seguimiento especial a lo que hagan los tenistas españoles estos días. Así mismo, la televisión catalana (Esport3) también retransmitirá algunos partidos del torneo insignia catalán.

La última opción para poder verlo, en este caso de forma online, es a través de la plataforma Tennis TV.

En ESTADIO Deportivo les daremos información detallada de todo lo que ocurra en el torneo barcelonés.