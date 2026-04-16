Rafa Jódar rompe el techo tras los puntos logrados en el Godó y manda un aviso sobre lo que viene

"Yo tengo que hacer mi juego", sentencia el madrileño ante la cada vez mayor presión que le está trayendo su posición y fama; de momento, se ha asegurado un puesto entre los 50 mejores

Cuando Rafa Jódar se metió en el cuadro final del Miami Open 2026 junto a Martín Landaluce, pocos esperaban que pudiera pasar de primera o, como mucho segunda ronda y mucho menos que apenas un mes después estuviera cerca de convertirse en el tercer mejor jugador español.

El joven tenista madrileño alcanzó en Miami la tercera ronda, en la que perdió ante el argentino Etcheverry. Con eso logró situarse por primera vez entre los 100 mejores del mundo y asegurarse una plaza directa en Roland Garros. Desde entonces no ha perdido. Se probó en Marrakech para adaptarse, según él mismo ha reconocido, a la tierra batida y acabó ganando el torneo.

Y, en su siguiente cita, en el Conde de Godó se encuentra como único representante español en cuartos de final tras derrotar a Jaume Munar y a Camilo Ugo Carabelli sin perder un set. Eso le ha asegurado saltar otra barrera y en su escalada imparable aparecerá el próximo lunes ente los 50 mejores del mundo. De momento, con alcanzar los cuartos de final del Godó le da para situarse en el puesto 47...

Jódar no quiere mirar más allá de Norrie y hacer o mismo que ha hecho hasta ahora. "Yo intentaré ir torneo a torneo, partido a partido e intentar mejorar los aspectos de mi juego que crea que debo mejorar. Ir poco a poco desarrollándome como jugador y cogiendo experiencia en este tipo de torneos", afirma el tenista madrileño, quien tras vencer en segunda ronda del Conde de Godó 2026 se ha convertido en el jugador con más victorias del circuito en este 2026, adelantando al número uno, Jannik Sinner.

No en vano, Rafa Jódar ha ganado 11 de sus últimos 12 partidos desde que arrancara la previa del Miami Open. Pero es que, antes de eso ya pasó la previa del Open de Australia, donde alcanzó la segunda ronda, y del ATP250 de Dallas. Y pasó rondas en los cuadros finales de Delray Beach y acapulco. En este último torneo, sobre cemento, venció a su rival en cuartos en el Godó, un Norrie que fue claramente inferior (6-3 y 6-2).

Una rápida adaptación a la tierra que sorprendió a Rafa Jódar

El madrileño ha sorprendido con su rápida adaptación a la tierra batida, pero es que, según ha reconocido, su intención en Marrakech era ir haciéndose con una superficie en la que no había jugado en el ATP Tour. Pero tras siete partidos aún no ha perdido. "Volví de Miami el domingo, si no me equivoco, y tuve una semana para prepararme en tierra batida. Al final yo intento prepararme de la mejor manera posible. Veía Marrakech como el primer torneo para intentar coger ritmo en tierra batida y sabiendo que iba a enfrentarme a jugadores muy duros, porque en tierra batida el juego cambia", admite Jódar.

Pese a su juventud, no se ha sentido cohibido, ni siquiera cuando ha tenido que jugar en el horario estrella de la pista central del Conde de Godó, frente a Munar y Carabelli. "Al final yo tengo que hacer mi juego y cuando las cosas no van bien, pues intentar buscar soluciones para sacar adelante los partidos. Estoy contento con cómo he podido sobreponerme de esta situación -el arranque ante Carabelli- que se me había planteado. Lo que tengo que hacer es ir partido a partido, intentar hablar con mi padre del siguiente partido e intentar afrontarlo de la mejor manera posible", avisa un Rafa Jódar que tiene la cabeza muy bien amueblada pese a su juventud y que este viernes volverá a ocupar un lugar privilegiado en la pista Rafa Nadal del Real Club Tenis Barcelona-1989.