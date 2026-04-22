Real Sociedad - Getafe: horario, dónde ver en tv y alineaciones probables del partido de LaLiga

La Real Sociedad llega a este encuentro después de haber ganado la Copa del Rey hace sólo unos días. El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo se mide al conjunto entrenado por José Bordalás, el cual es un rival directo en la pelea por clasificarse para jugar competición europea la siguiente temporada

Real Sociedad y Getafe CF se enfrentan, a partir de las 20:00 horas en el Estadio de Anoeta, en uno de los partidos de la jornada 33 de LaLiga. Un encuentro que está marcado por las celebraciones de la Real Sociedad por haber ganado la Copa del Rey lo que provoca que el equipo entrenado por Pellegrino Matarazzo no haya podido prepararlo bien. El club vasco aún puede quedar quinto al igual que el Getafe CF que dirige José Bordalás, por tanto, ese duelo es clave en la pelea por Europa en la que ambos clubes están inmersos.

¿Dónde ver por TV el partido Real Sociedad - Getafe CF de LaLiga?

El partido que disputan la Real Sociedad y el Getafe CF comienza a las 20:00 horas en el Estadio de Anoeta y se podrá ver por la plataforma DAZN 2 el cual también se puede sintonizar a través de Movistar+ y de Orange TV. El encuentro corresponde a la jornada 33 de LaLiga.

¿Cómo seguir online el partido Real Sociedad - Getafe CF de LaLiga?

También se podrá seguir el choque en directo a través de este medio de comunicación, www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club vasco y de la entidad madrileña habrá información actualizada al instante de este partido correspondiente a la jornada 33 de LaLiga.

R. Sociedad No Iniciado - Getafe

¿Cómo escuchar por la radio el partido Real Sociedad - Getafe CF de LaLiga?

Para quien no pueda ver el duelo por televisión o no tenga contratado los servicios de las plataformas televisivas que retransmiten el choque y quiera acompañar el directo de ESTADIO Deportivo, puede sintonizar cualquier emisora de radio de nivel nacional que dará una amplia cobertura de lo que ocurra en este partido entre la Real Sociedad y el Getafe CF correspondiente a la jornada 33 de LaLiga.

Posibles alineaciones del Real Sociedad - Getafe CF de la jornada 33 de LaLiga:

En el aspecto estrictamente deportivo, la Real Sociedad no puede contar con Sergio Gómez, sancionado, y con los lesionados Odriozola, Iñaki Rupérez, Zubeldia y Guedes. Además, es posible que no juegue muchos futbolistas que tuvieron muchos minutos en la final de la Copa del Rey.

El Getafe CF, por su parte, tiene las ausencias de los sancionados Domingos Duarte y Zaid Romero y de los lesionados Juanmi y Borja Mayoral.

Real Sociedad: Remiro; Elustondo, Caleta-Car, Jon Martín, Aihen Muñoz; Gorrotxategi, Carlos Soler, Brais Méndez; Kubo, Pablo Marín y Oskarsson.

Getafe CF: David Soria; Abqar, Djené, Boselli, Kiko Femenía, Luis Milla, Arambarri, Juan Iglesias; Adrián Liso, Luis Vázquez y Martín Satriano.