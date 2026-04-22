El pacto con Carvajal que ha roto Arbeloa y las causas de una larga y tensa relación: "Sé que suena mal"

La relación entre el ahora técnico del Real Madrid y el lateral derecho nunca ha sido fluida, viéndose acrecentado ahora el problema. Luis de la Fuente estaba dispuesto a esperarle para el Mundial si tenía minutos, pero Arbeloa lo está impidiendo

"Sé que suena mal", reconoció Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, al ser preguntado por Dani Carvajal y su complicada situación en el Real Madrid, una vez que éste afirmara al respecto que piensa en lo que es mejor para su equipo.

Tras su grave lesión, el veterano lateral derecho y capitán del Real Madrid dispone de un protagonismo residual como madridista, acabando contrato a final de temporada. Una complicada situación que se ha visto agravada con la presencia de Arbeloa en el banquillo, arrastrándole también a perderse posiblemente el que posiblemente sería su último Mundial con España, a sus 34 años.

La frialdad de Arbeloa al hablar de la situación de Carvajal

"Yo tengo 20 o 23 jugadores. Yo creo que cualquier jugador del Real Madrid tiene opciones de ir al Mundial, y a mí, si me lo permitís, voy a pensar en lo que es lo mejor para mi equipo”, respondió un nada empático Álvaro Arbeloa ante las preguntas de la prensa, después de que el Real Madrid se impusiera por 2-1 ante el Alavés en el que Carvajal tan sólo disputó 27 minutos.

Es cierto que Dani Carvajal no ha acabado de alcanzar su plenitud física tras superar una grave lesión que le tuvo apartado de los terrenos de juego el curso pasado. Pero sin minutos ni continuidad, tampoco es posible recuperar el mejor nivel. Y eso es, precisamente, lo que esperaba el bueno de Carvajal en estos últimos siete partidos de LaLiga, en los que el Real Madrid ya no se juega nada, una vez que el FC Barcelona esté completamente descolgado como virtual campeón y los blancos, al mismo tiempo, hayan sido eliminados en el resto de competiciones.

El pacto de Carvajal y Luis de la Fuente para ir al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la Selección española

Dani Carvajal y el seleccionador Luis de la Fuente habían llegado a un pacto para esperarle y reservarle un hueco en sus planes gracias a su liderazgo, experiencia y veteranía, siendo un referente en el combinado nacional. Para ello, lógicamente, tenía que acumular minutos de juego. Y ese pacto lo ha roto, lo ha impedido, Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid.

No es cuestión de buscar polémica en el seno del siempre controvertido vestuario del Real Madrid. Los números hablan por sí solos. Lejos de ayudar Dani Carvajal, todo un peso pesado dentro del vestuario del Real Madrid y del fútbol español, Arbeloa le ha puesto una piedra más en el camino del experimentado lateral, que con los 27 minutos que acumuló este martes frente al Alavés acumula 442' en los últimos 12 encuentros que ha disputado con Arbeloa en el banquillo merengue. La mayoría de ellos saliendo desde el banquillo y acumulando una media de 36' por encuentro. Así, lógicamente, es prácticamente imposible ganarse un puesto entre los elegidos por Luis de la Fuente para representar a España en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Un discutible Trent, por delante de Carvajal para Arbeloa

Cada vez que Arbeloa es cuestionado por la situación de Carvajal, el técnico del Real Madrid se aferra casi de manera mecánica a argumentos deportivos y grupales, despejando balones fuera como puede y dando muestras de que la brecha entre los protagonistas es cada vez más grande y que esconde mucho más que mero rendimiento físico.

El técnico salmantino entiende que Carvajal no está a la altura del once titular del Real Madrid, mientras que el zaguero confiaba en tener más peso en el equipo. Asegura Sport, incluso, que han chocado en más de una ocasión; nada extraño, por otro lado, teniendo en cuenta lo que el preparador muestra de cara al público.

Los partidos más importantes de la temporada los ha jugado un Trent que en su primera temporada como madridista ha demostrado un pésimo nivel. Es decir, que la competencia tampoco era muy elevada, lo que ha molestado aún más a un temperamental Dani Carvajal.

Carvajal y Arbeloa, una estrecha y tensa relación que viene de largo

En los mentideros del Santiago Bernabéu algunos buscan la explicación del empecinamiento de Arbeloa con Carvajal en el pasado. Y es que la relación entre ambos es tan estrecha como tensa, y viene del pasado.

El canterano Dani Carvajal volvió de Alemania en 2013, tras un año en el Leverkusen. Fue entonces cuando se hizo con la titularidad en el lateral blanco, jugando 31 partidos y relegando a Arbeloa al mismo ostracismo que el salmantino le tiene ahora como entrenador.

Arbeloa era titularísimo en el carril diestro del Real Madrid desde que arribó del Liverpool en 2009, hasta que apareció Carvajal. Y ahí surgiría una supuesta enemistad que, según muchos, continúa hoy día.

En la primera campaña que Arbeloa y Carvajal compartieron vestuario, el primero tan sólo jugó 18 partidos, siendo 22 en la segunda y pasando a 6 en la tercera, cuando Carvajal ya se hizo indiscutible. El protagonismo del de Leganés le obligó a marcharse a Inglaterra a defender la elástica del West Ham, donde tan sólo disputó tres encuentros y acabó colgando las botas. Nada que ver con la progresión de un joven Carvajal que acabaría ganando seis Copas de Europa como lateral del Real Madrid.

Ficción o realidad, lo cierto es que la relación entre Arbeloa y Carvajal nunca ha sido fluida, acabando de romperse ahora, cuando el hoy entrenador del Real Madrid ha acabado con sus opciones de disputar un nuevo Mundial con España, imposibilitando el pacto que éste alcanzó con Luis de la Fuente.