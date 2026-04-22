Arbeloa responde sobre Carvajal, se justifica ante Bellingham y defiende a Vinícius tras una nueva pitada del Bernabéu

El técnico del Real Madrid fue claro tras la victoria ante el Alavés en LaLiga al ser preguntado por el lateral y el Mundial, defendiendo al brasileño tras los pitos locales y el cambio del inglés

Álvaro Arbeloa compareció tras la victoria del Real Madrid ante el Alavés (2-1) en el Santiago Bernabéu y dejó un mensaje claro sobre Dani Carvajal. El técnico salmantino priorizó los intereses del equipo en el tramo final de temporada.

Preguntado por sus opciones de ir al Mundial, Arbeloa fue contundente y aseguró que piensa únicamente en el presente del club, en un momento clave con varios frentes abiertos, como los pitidos a Vinícius o el enfado de Bellingham al ser sustituido.

Arbeloa evita el debate sobre Carvajal y el Mundial

El entrenador del Real Madrid no quiso entrar en debates individuales cuando fue cuestionado por la situación de Dani Carvajal y sus opciones de disputar el próximo Mundial. Su respuesta fue directa y sin matices: “Yo tengo 20 o 23 jugadores. Yo creo que cualquier jugador del Real Madrid tiene opciones de ir al Mundial, y a mí, si me lo permitís, voy a pensar en lo que es lo mejor para mi equipo”.

El propio Arbeloa reconoció que su postura podía no gustar. “Sé que suena mal”, admitió, aunque dejó claro que su prioridad es el rendimiento colectivo en un tramo decisivo de la temporada.

Defensa total a Vinícius tras los pitos del Bernabéu

Otro de los nombres propios de la comparecencia fue Vinicius Jr., protagonista tanto por su gol como por los pitos recibidos en algunos momentos del encuentro. Arbeloa salió en su defensa sin dudar.

El técnico destacó el compromiso del brasileño en situaciones adversas. “Es un gran madridista, siente mucho el escudo y tiene una grandísima valentía”, explicó, subrayando su capacidad para asumir responsabilidades.

Además, interpretó los pitos como parte de la exigencia del estadio. “No es algo generalizado. Este estadio exige mucho”, señaló, restando dramatismo a la situación vivida durante el partido. Arbeloa también valoró la reacción del jugador, que terminó siendo decisivo: “Lo que siempre me alegra es lo que ha hecho hoy, cambiar los pitos por aplausos. Lo ha hecho muchas veces”.

Gestión de plantilla y mensaje sobre Bellingham

El técnico también explicó decisiones clave durante el partido, como la sustitución de Jude Bellingham. Arbeloa quiso dejar claro que se trató de una medida preventiva tras la reciente lesión del jugador. “Viene de una lesión y tenemos otro partido el viernes. No quería correr ningún tipo de riesgos. Lo necesito al máximo”, explicó sobre el centrocampista inglés.

Pese a la sorpresa inicial de Bellingham por el cambio, Arbeloa valoró positivamente su actitud. “Siempre tiene esa ambición y esas ganas de seguir ayudando”, comentó, destacando su mentalidad competitiva.

Además, reafirmó su confianza en otros jugadores del equipo, como Camavinga, asegurando que cuenta con el respaldo total del club y la afición. Por último, evitó entrar en polémicas al ser preguntado por Fabio Capello: “No suelo comentar las opiniones de otros compañeros”, sentenció.

El próximo duelo del Real Madrid

Tras la victoria ante el Deportivo Alavés, el conjunto blanco recorta tres puntos al Barcelona, que aún tiene que jugar ante el Celta de Vigo en el Camp Nou, y se prepara para el próximo duelo, la visita a La Cartuja para medirse al Real Betis, como parte de la jornada 32.

Con todo ello, el equipo de Chamartín quiere seguir sumando victorias que le reconcilien con la grada, apurando al máximo sus opciones de reconquistar el liderato y, por ende, poder conseguir el título de LaLiga, único trofeo aún disponible en su final de temporada.