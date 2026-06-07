El curioso nexo de unión entre Jesús Navas y Joaquín: las patadas de Roberto Carlos

El ex jugador del Real Madrid señala a las leyendas de Sevilla FC y Real Betis como dos de los futbolistas con los que se tuvo que emplear con más dureza para frenarlos, citando también al ex verdiblanco Finidi George

Jesús Navas y Joaquín Sánchez son dos de las grandes leyendas de Sevilla FC y Real Betis, respectivamente. Ambos protagonizaron un buen número de enfrentamientos en El Gran Derbi y al mismo tiempo se profesaron un enorme respeto. Como muestra, el palaciego no dudó en acudir a la invitación del portuense a su partido de despedida en el Benito Villamarín, mientras que el ex capitán verdiblanco hizo lo propio cuando en diciembre de 2024 se le tributó un merecido homenaje en el Ramón Sánchez-Pizjuán al campeón del mundo.

Pero además de protagonizar dos carreras exitosas y ser reconocidos también fuera del campo por otras aficiones, hay otro curioso nexo de unión entre ambos que tiene como protagonista a Roberto Carlos. Al recordar cuáles fueron los rivales que más sufrieron su dureza, el ex jugador del Real Madrid ha señalado a ambos, así como a otro ex bético como Finidi George. Así lo ha desvelado en el programa 'La Revuelta' de La 1.

Cuestionado por Broncano por sus 'víctimas' preferidas, el brasileño no solo nombró sus duelos con Figo, Samuel Eto'o o Leso Messi, recordando que incluso se lesionó en un dedo al intentar agarrar al argentino. Más allá de los siempre intensos choques frente al FC Barcelona, se acordó de los dos equipos hispalenses: "A Jesús Navas, aquello fue sin querer. Finidi George, del Betis, ese cobraba también. Caramba. Y Joaquín conmigo sufría el pobre, pero es muy buen persona", afirmó.

La fea entrada a Jesús Navas: "Se iba directo a portería"

En el caso del ex capitán nervionense, la acción a la que se refería fue una dura entrada en la campaña 23/24, a la que también aludió en el documental 'Sobran las palabras' que elaboró el propio Sevilla FC con motivo de la retirada de su leyenda. "La única patada que conseguí dar fuera del campo fue a él. Le toqué y ya estaba fuera del campo. Si no hago la falta se iba directo a la portería. Jesús Navas es uno de los jugadores que más me ha costado marcar, nunca sabías por dónde iba a salir. Me mentalizaba mucho antes de empezar el partido y soltaba una patada pronto", afirmó.

El aviso que le lanzó a Joaquín: "Baja un poco el ritmo"

Por su parte, tampoco es la primera vez que Roberto Carlos admite que Joaquín también le hizo sufrir por la banda. De hecho, ya admitió el aviso que le lanzó antes de un partido entre ambos años atrás. "Baja un poco el ritmo que te puedo pegar una patada buena", desveló entre risas en una entrevista con Antena 3.

Va con Florentino en las elecciones del Real Madrid: "Yo le llamo papá"

Por otro lado, como no podía ser de otro modo, Roberto Carlos abordó la actualidad del Real Madrid, cuya camiseta defendió durante 11 temporadas, llegando a disputar 527 partidos y levantando un buen puñado de títulos, entre ellos tres Champions. Así, en mitad de la campaña de Florentino Pérez y Enrique Riquelme, el brasileño no escondió con quién va en esta batalla.

"Soy socio, así que votaré en las elecciones, que son importantísimas, y votaré a Florentino, lo tengo clarísimo. Vamos a ganar bien, Florentino es Florentino, yo le llamo papá, es una grandísima persona, el mejor presidente de todos los tiempos y una persona espectacular en mi vida. Ganamos mucho juntos, viajamos juntos y sé que su objetivo siempre es que los socios sean los dueños del club, él siempre lo ha dicho y cumplirá su palabra: el Madrid es de los socios. Los que no quieren que siga Florentino, porque gana títulos y ficha a los mejores jugadores son del Atleti y del Barça", destacó, mostrando su confianza en que el actual mandatario blanco sabrá darle la vuelta a la actual situación del equipo, aunque no quiso hablar de caras nuevas. "¿Grandes fichajes? Sé que tiene cosas interesantes, nombres interesantes, pero no atacamos a jugadores con contratos en otros clubes, respetamos el contrato, y si quiere jugar en el Madrid, se puede hablar, pero aún así depende: Florentino lo hace todo muy bien", sentenció.