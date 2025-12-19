Jesús Navas y Joaquín, homenajeados en la I Gala Social de la RFAF

La I Gala Social de la RFAF ha servido para homenajear a grandes entidades y personas que han desempeñado actos importantes fuera de los terrenos de juego

La Real Federación Andaluza de Fútbol sigue siendo uno de los ejemplos dentro de las federaciones territoriales que conforman el mapa del fútbol español. Son muchos los actos que ofrecen y que, entre otras cuestiones, explotan al máximo todo lo que da este deporte en esta tierra. Casi que no es necesario explicar lo que el fútbol provoca en esta tierra, ya que traspasa las barreras deportivas para instaurarse casi como un estilo de vida. Si a todo esto se suma que Andalucía es cuna de grandes ejemplos deportivos y sociales, casi que no hace falta más presentación para esta primera Gala Social.

El CaixaForum de Torre Sevilla fue el encargado de acoger la primera edición de este certamen, que conformó una oportunidad única de poder brindar a ciertas corporaciones su reconocimiento por la gran actividad que realizan fuera de los terrenos de juego. Con Pedro Curtido, presidente de la RFAF a la cabeza, fueron varios las personas relevantes que también tuvieron la ocasión de vivir esta gala en directo, como es el caso de Carmen María Tena, concejal del Ayuntamiento de Sevilla. ESTADIO Deportivo, encabezado por Francisco Javier García, director-gerente, ha sido uno de los medios de comunicación que ha estado presente.

En el acto, el primero en dar unas palabras fue Luis Medina Cantalejo. El exárbitro, y expresidente del CTA hasta hace unos meses, fue ganador del Premio Embajador de la RFAF. En su discurso, quiso dejar algunas anécdotas graciosas con jugadores con los que ha coincidido en el terreno de juego, enfocándose en los ejemplos de Joaquín y Carlos Marchena. En el caso del bético, contó una anécdota donde el propio Medina Cantalejo creía que el extremo del Puerto de Santa María se dirigía a abrazarle después de haber metido un gol. Centrándose en el central sevillista, quiso rememorar el momento en el que le dijo "o te levantas o te levanto" al sentir que había fingido una falta.

Tras este divertido momento, que provocó las risas de los presentes, llegó el momento de los premios. Varias fueron las entidades que recibieron su merecido reconocimiento por la gran labor social que realizan. No sólo entidades, ya que figuras reconocidas del mundo del fútbol también fueron galardonados con distintas premiaciones por sus actividades realizadas fuera de los terrenos de juego, siendo Jesús Navas y Joaquín Sánchez dos de los ejemplos. Sin lugar a duda, éxito total de la RFAF en su compromiso por mostrar todos estos ejemplos.