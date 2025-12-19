Marcelino avisa antes del Barça: "Es difícil disputarle la Liga a Madrid y Barcelona"

El técnico del Villarreal asume la dificultad de pelear por el título, analiza el momento del equipo tras las eliminaciones y destaca la madurez de Lamine Yamal antes de recibir al líder

Marcelino García Toral compareció este viernes en rueda de prensa con un discurso cargado de realismo, autocrítica y ambición. El entrenador del Villarreal reconoció que su equipo puede “estar cerca” de los grandes, pero dejó claro que competir por el título de Liga ante Real Madrid y Barcelona es “muy difícil”. Todo ello en la antesala de un exigente duelo frente al conjunto azulgrana en La Cerámica.

Realismo con el objetivo liguero

Marcelino fue claro al analizar el contexto competitivo actual. “Ojalá aguantemos ahí lo máximo posible. Es nuestra intención”, explicó, antes de subrayar las limitaciones estructurales frente a los gigantes del campeonato. “Podemos estar cerca, pero es difícil disputarle la Liga a Madrid y Barcelona”, insistió el técnico asturiano, que se mostró “orgulloso del equipo” cuando la temporada se aproxima al ecuador.

El golpe anímico de las eliminaciones

El entrenador amarillo reconoció que la eliminación casi consecutiva en la Liga de Campeones y en la Copa del Rey ha dolido en el vestuario. “Porque no se ha respondido a las expectativas que se habían generado”, admitió. Aun así, quiso poner el foco en el aprendizaje. “Las derrotas no nos definen, pero sí que nos enseñan. Desde la humildad debemos mejorar aspectos del juego”, reflexionó.

Marcelino señaló especialmente la falta de contundencia. “Aun siendo superiores, a veces no ganas”, dijo, antes de apuntar a un problema recurrente: “La falta de contundencia en las áreas”.

Juventud, precipitación y madurez

El técnico explicó que cuando el equipo se ve por detrás en el marcador aparece la ansiedad. “Cuando vamos con el resultado en contra es como si tuviéramos que empatar en el siguiente minuto”, analizó. “Somos un equipo joven y nos falta madurez para resolver esas situaciones con más eficacia”, añadió.

A ello se suma un momento físico delicado. “Estamos cogidos con pinzas”, reconoció, aludiendo a las bajas por lesión y a las ausencias de Ilias Akhomach y Pape Gueye por la Copa África. Marcelino mantiene la duda de Dani Parejo y no descarta la presencia de Gerard Moreno.

El reto de frenar al Barça

Sobre el Barcelona, el entrenador del Villarreal no escatimó elogios. “Es un equipazo, con un estilo muy definido y mucha asociación”, explicó. “Exige a sus rivales un esfuerzo físico constante y es el máximo goleador de la competición”, recordó.

Marcelino destacó especialmente a Lamine Yamal. “Tiene una madurez de un jugador de 30 años”, afirmó. Pese a los 18 años sin ganar al Barça en Vila-real, el técnico confía en competir. “No queremos quedarnos en el dolor y la decepción. Queremos competir de la mejor manera posible”, sentenció.