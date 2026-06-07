Florentino Pérez y Enrique Riquelme ejercen su derecho al voto: baños de masas, fotos y una reflexión

Los dos candidatos a presidir la entidad madridista han sido madrugadores para ejercer su derecho al voto en unas urnas que se abrieron a las 9.00 horas

Las elecciones a la presidencia del Real Madrid arrancaron a las 9.00 horas con la apertura de las urnas en el Pabellón de Valdebebas y ya han votado los dos candidatos que se presentan a este plebiscito histórico. Tanto Florentino Pérez como Enrique Riquelme ya se han pasado por las urnas dejando algunas imágenes curiosas de sus momentos de votación.

Hasta las 20.00 horas tendrán los socios para poder votar en las instalaciones. Unas 70.000 personas componen el censo de votantes a unas elecciones del Real Madrid que no ofrecían más de una candidatura desde el año 2006, cuando en aquella ocasión fueron cinco los concurrentes a las urnas y el triunfo fue para Ramón Calderón.

Florentino Pérez fue el primero en votar y no realizó declaraciones a su salida

El más madrugador fue Florentino Pérez, que alrededor de las 10.00 horas se acercaba para depositar su voto en las urnas. El que ha sido presidente del Real Madrid en su segunda etapa desde el año 2009 ha recibido el cariño de numerosos socios que se han acercado para saludarlo. Un baño de masas del empresario que se hizo fotos con afiliados que se arremolinaron en torno a él al saber de su presencia.

Socio número 1.484, Florentino Pérez votó en la mesa número 2 de las 60 instaladas en el pabellón. Acudió a ejercer su derecho al voto, algo que no hacía desde el año 2004, acompañado de Eduardo Fernández de Blas, vicepresidente segundo del Real Madrid. Tras los saludos y depositar su voto, Florentino Pérez se marchaba sin hacer declaraciones ante los medios de comunicación.

La llegada de Enrique Riquelme y declaraciones del candidato a la presidencia del Real Madrid

Aproximadamente a las 11.00 horas acudía a votar el candidato Enrique Riquelme. En medio también de una gran expectación, el empresario alicantino votó en la mesa 33 del pabellón. Durante su estancia en el interior de las instalaciones recibió aplausos de algunos socios que lo acompañaron, también fue increpado de forma aislada por algún otro. Socio número 41.736, estuvo acompañado por Malén Guirado, su esposa, así como por algunos de los que conforman su grupo dentro de la candidatura.

Enrique Riquelme, una vez que votó, sí ofreció declaraciones a los medios de comunicación. "Después de veinte años se puede votar. El compromiso que tuve con todos los socios del Real Madrid fue que si nos presentábamos era para intentar parar la venta del club como primera línea roja y después, crear un proyecto profesional, serio e ilusionante. Hemos cumplido con creces esa promesa", comentó en un primer momento.

Además Riquelme, que dijo que cumplirá con sus promesas hechas durante la campaña, dejó una reflexión: "Si hoy el socio del Real Madrid no llega a votar, esto se hubiese convertido probablemente en las últimas elecciones del Real Madrid, al menos tal y como lo conocemos hoy. Tanto en lo social, en lo deportivo y en la parte institucional y financiera necesitamos transparencia".

Mientras tanto los socios siguen depositando los votos en las urnas para elegir al que será su nuevo presidente. Tienen hasta las 20.00 horas para hacerlo.