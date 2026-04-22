Quique Sánchez Flores confía en la permanencia tras la derrota ante el Real Madrid: "Lo vamos a intentar hasta el último minuto"

El técnico del Deportivo Alavés destacó la competitividad de su equipo ante el conjunto blanco, pero reconoció que el tanto llegó demasiado tarde para generar dudas en el Santiago Bernabéu, mientras la salvación se complica

Quique Sánchez Flores analizó la derrota del Deportivo Alavés ante el Real Madrid (2-1) este martes en el Santiago Bernabéu, en un partido donde los babazorros compitieron hasta el final.

El entrenador reconoció que el gol de Toni Martínez, ya en el tramo final, llegó demasiado tarde para cambiar el rumbo del encuentro, pese a la mejora evidente de su equipo en los últimos minutos, mientras la lucha por la permanencia va estrechando su círculo.

Un Alavés valiente que rozó el empate en el Bernabéu

El técnico del conjunto babazorro quiso poner en valor el rendimiento de su equipo en uno de los escenarios más exigentes del campeonato. “Hemos vuelto a competir bien ante un rival complicadísimo. Estuvimos de pie todo el tiempo”, aseguró tras el partido.

Y es que el Alavés no solo resistió, sino que en varios tramos fue superior. De hecho, la primera gran ocasión del encuentro fue visitante, con Ángel Pérez plantándose solo ante Lunin tras un error defensivo, aunque decidió asistir en lugar de definir.

El equipo babazorro también tuvo opciones claras antes del descanso, incluyendo un disparo de Toni Martínez al palo y un posterior intento de Boyé que obligó al portero ucraniano a intervenir. Sin embargo, la falta de acierto volvió a penalizar a los de Quique Sánchez Flores.

El gol tardío que impidió cambiar el partido

Uno de los aspectos que más lamentó el técnico fue el momento en el que llegó el tanto de su equipo. Para Quique, un gol antes habría generado dudas en el Real Madrid y cambiado completamente el contexto del partido.

“Hubo momentos que un gol a favor nos habría metido en otro partido. Nos hubiésemos llevado el partido a un ambiente hostil que nos beneficiaba”, explicó, haciendo referencia al ambiente tenso que se vivía en el Bernabéu.

El Real Madrid se adelantó con un gol de Mbappé tras un disparo desviado, y amplió la ventaja en la segunda parte con un gran tanto de Vinícius. Ese 2-0 condicionó al Alavés, que no bajó los brazos pero se vio obligado a remar contracorriente.

No fue hasta el último minuto cuando Toni Martínez, con un taconazo dentro del área, logró recortar distancias. Un gol que llegó demasiado tarde para aspirar al empate, pero que reflejó la insistencia del equipo visitante.

Mensaje de confianza en la lucha por la permanencia

Más allá del resultado, Quique Sánchez Flores quiso mandar un mensaje de confianza de cara al tramo final de la temporada. El Alavés sigue inmerso en la pelea por la permanencia, pero el técnico cree que el equipo está en la línea correcta.

Vinícius y Ángel Pérez luchan por el balón (Deportivo Alavés)

“Estamos todos vivos. Lo vamos a intentar hasta el último minuto”, afirmó, dejando claro que el grupo mantiene la fe en lograr el objetivo.

Eso sí, el entrenador también reconoció la necesidad de mejorar en defensa. “Asumimos que encajamos muchos goles. Hay que ser más contundentes, energéticos y vivaces”, señaló.

Pese a la derrota, el Alavés dejó una imagen competitiva en el Bernabéu y mostró argumentos para seguir creyendo en la salvación. Sin embargo, como admitió su entrenador, necesitará ajustar detalles clave para convertir ese buen rendimiento en puntos.