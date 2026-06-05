El canje que valoró la Real Sociedad para fichar a Sivera

El club vasco está abierto a realizar cambios en la posición de portero debido a las dudas que existen con la continuidad de Álex Remiro. La posibilidad de incorporar al guardameta del Deportivo Alavés estuvo sobre la mesa, llegando incluso la dirección deportiva txuri urdin a valorar meter a un futbolista propio como intercambio

El comienzo de mercado de fichajes de verano de la Real Sociedad está marcado, claramente, por las dudas que existen con la continuidad de Álex Remiro. Tanto el club como el portero están abiertos a separar sus caminos lo que provoca que la Real Sociedad peine el mercado en busca de un guardameta para cubrirse las espaldas en caso de que se marche el de Cascante. Son varias las opciones que maneja la dirección deportiva txuri urdin, transcendiendo ahora la de Antonio Sivera según Mundo Deportivo que informa incluso que se estudió incluir a Jon Pacheco en la operación.

La Real Sociedad busca portero por si se marcha Álex Remiro

La Real Sociedad no está de brazos cruzados en este inicio del mercado de fichajes de verano debido a que está valorando muchas opciones que maneja para la portería después de que Álex Remiro haya manifestado que está abierto a salir de la Real Sociedad la cual exige entre 8 y 10 millones de euros para dar luz verde a la operación.

En caso de que se vaya de el Cascante, la Real Sociedad tendría que firmar a un portero que comparta la posición con Unai Marrero. La dirección deportiva que lidera Erik Bretos tiene sobre la mesa la opción de Álex Meret y algunas más, pero también la de Antonio Sivera según informa Mundo Deportivo.

A sus 29 años, Antonio Sivera es un portero que encaja en el perfil que busca la Real Sociedad, experimentado, probado en la élite y no veterano. Una posibilidad que la Real Sociedad estudió en profundidad, llegando a valorar el proponer un canje en el que Jon Pacheco iría a parar al Deportivo Alavés. Finalmente, la operación o el movimiento no se concretó.

La Real Sociedad no sabe aún qué hacer con Jon Pacheco el cual va a ser valorado y testado por Pellegrino Matarazzo en pretemporada después de una temporada cedido en el Deportivo Alavés precisamente. En caso de que no convenza, el central saldrá del equipo vasco.

Pendientes del futuro de Antonio Sivera

Al margen de la Real Sociedad, no son pocos los equipos que están pendientes del futuro deportivo de Antonio Sivera.

El portero se ha consolidado en el Deportivo Alavés como uno de los mejores de España en su demarcación. Esto hace que muchos clubes, entre los que está el Valencia CF, estén interesados en hacerse con sus servicios futbolísticos. Más cuando el guardameta acaba contrato el 30 de junio de 2027.

Al entrar en el último año de relación contractual con el Deportivo Alavés, el equipo babazorro sabe que está ante la última oportunidad de venderlo y, por tanto, de sacarle dinero mediante un traspaso en caso de que no pueda conseguir renovarlo. Antonio Sivera, de momento, siempre se ha mostrado leal al Deportivo Alavés, pero eso no le ha impedido al portero el mostrarse abierto a la hora de hablar sobre la posibilidad de unirse a otros equipos como es el caso del Valencia CF con el que se ha dejado querer.