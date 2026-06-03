El intercambio por Remiro que tiene la Real Sociedad sobre la mesa

El club vasco está abierto a darle salida al portero de Cascante debido a su bajo nivel de juego en la última temporada y por su salario. De marcharse, el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo necesitaría un guardameta de garantías y en esta tesitura ha emergido el Nápoles haciendo una propuesta interesante

El mercado de fichajes de verano de la Real Sociedad ha comenzado con un protagonista por encima de todos: Álex Remiro. El portero de Cascante se marchó de vacaciones dejando la puerta abierta para dejar la Real Sociedad la cual también está predispuesta a permitir la salida del guardameta siempre y cuando llegue una propuesta que satisfaga. Remiro gusta en el FC Barcelona y en la Premier League, pero también en la Serie A desde la cual ha emergido el Nápoles realizando una propuesta interesante en la que estaría incluido Alex Meret.

El Nápoles se suma a la carrera por el fichaje de Álex Remiro

Álex Remiro tiene contrato con la Real Sociedad hasta el 30 de junio de 2027, pero su continuidad está más en el aire que nunca debido a su mal rendimiento en la temporada recién finalizada, por su alto salario y por la irrupción de Unai Marrero.

La Real Sociedad está abierta a traspasar a Álex Remiro por una cantidad entre 8 y 10 millones de euros, pero estudia todas las propuestas que le lleguen, siendo la última en saberse la que ha realizado el Nápoles.

El club italiano está interesado en hacerse con los servicios de Álex Remiro y ha puesto sobre la mesa de la Real Sociedad un intercambio por Alex Meret según informa Mundo Deportivo.

Una propuesta interesante ya que Alex Meret es un portero de 29 años, y con contrato con el Nápoles hasta el 30 de junio de 2027, que ha jugado menos en la última temporada lo cual hace que su futuro en el club italiano esté en entredicho. De hecho, el Nápoles está por la labor de meterlo en la operación después de que el internacional por Italia sólo haya disputado 15 partidos oficiales y 1.070 minutos. Una poca participación que se ha debido también a las lesiones que ha sufrido el cancerbero.

Por ahora no deja de ser una opción más para resolver el futuro de un Álex Remiro que, de momento, y tras quedarse fuera de la convocatoria de la Selección Española para jugar el Mundial 2026, se ha marchado de vacaciones para desconectar después de una temporada en el que no ha dado el nivel de juego que esperaba.

El plan de la Real Sociedad para la portería

Debido a que la Real Sociedad que entrena Pellegrino Matarazzo va a jugar cuatro competiciones oficiales la próxima temporada (LaLiga, UEFA Europa League, Copa del Rey y Supercopa de España), el equipo necesita una plantilla amplia, de calidad y con alternativas que den garantías para afrontar todos los torneos.

En la portería están bajo contrato Unai Marreno y Álex Remiro, pero el de Cascante puede marcharse este verano. En caso de que eso se produzca, la Real Sociedad y su dirección deportiva, liderada por Erik Bretos, peinarán el mercado para fichar a un portero con suficiente nivel para jugar en todas las competiciones.

La Real Sociedad le va a dar más importancia a Unai Marrero en la siguiente campaña después de que el portero fuera uno de los héroes en la Copa del Rey ganada en el pasado curso futbolístico.