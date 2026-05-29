Inglaterra se posiciona por Remiro y su representante aclara cómo está su traspaso

El portero de la Real Sociedad se ha marchado de vacaciones sabiendo que puede ser traspasado durante este mercado de fichajes de verano. El club txuri urdin está abierto a dejarlo ir y el guardameta no le ha cerrado las puertas al FC Barcelona. Su agente, de momento, dice que no hay nada

Álex Remiro está acaparando la atención de la Real Sociedad en este comienzo del mercado de fichajes de verano debido a que el portero está en la rampa de salida del club vasco el cual le ha puesto un precio entre los 8 y los 10 millones de euros. El FC Barcelona es uno de los equipos más interesados en hacerse con sus servicios, pero no el único ya que hay clubes de la Premier League de Inglaterra como el Crystal Palace y el Aston Villa que también está pendiente de la situación del de Cascante. En medio de estas informaciones, su representante, Francesc Valdivieso, ha aclarado que de momento no hay nada.

Aston Villa y Crystal Palace, pendientes de Álex Remiro

Álex Remiro se ha ido de vacaciones sabiendo que la Real Sociedad está por la labor de traspasarlo siempre y cuando llegue una oferta que ronde los 8 y los 10 millones de euros. El de Cascante se dejó querer por el FC Barcelona quien ya ha sondeado al jugador hace unas semanas.

Sin embargo, la posible llegada de Álex Remiro al FC Barcelona está paralizada porque el club catalán tiene overbooking en la portería, teniendo primero que dar salida a ter Stegen y a Iñaki Peña, que van a regresar tras finalizar sus respectivas cesiones en Girona FC y Elche CF.

Con todo, el Barça no es el único equipo que sigue de cerca a Álex Remiro que también cuenta con el interés del Aston Villa y el Crystal Palace según apuntan desde Inglaterra. Dos equipos atractivos para el portero de la Real Sociedad ya que el Aston Villa jugará la próxima edición de la UEFA Champions League, mientras que el Crystal Palace disputará la UEFA Europa League la siguiente temporada.

El representante de Álex Remiro dice que de momento no tiene constancia de nada

A raíz de todo el revuelo que se ha generado sobre el futuro de Álex Remiro, su representante, Francesc Valdivieso, ha tomado la palabra para dejar claro que, por el momento, ningún miembro del FC Barcelona se ha dirigido a él para intentar fichar al portero de la Real Sociedad.

"De momento, ningún responsable del Barcelona ha contactado conmigo para el fichaje de Remiro. Él tiene contrato con la Real Sociedad y, si quieren ficharlo, deben hablar directamente con la dirección deportiva de la Real", ha recogido Sport.

Álex remiro tiene contrato con la Real Sociedad hasta el 30 de junio de 2027, pero el club vasco está abierto a traspasarlo por el bajo rendimiento que ha tenido en la última temporada y por el buen nivel de juego que ha mostrado Unai Marrero que ha hecho méritos más que suficientes para ser titular. La Real Sociedad también está por la labor de dejar salir a Álex Remiro por el alto salario que tiene el guardameta. De salir, el club vasco tendría más margen en el límite salarial para poder reforzar otras posiciones de la plantilla la cual la temporada que viene tiene que disputar cuatro competiciones oficiales.