Diogo Leite, vinculado a la Real Sociedad, cuenta con el potente interés de Arabia Saudí

El portugués es una de las oportunidades de mercado que maneja la dirección deportiva liderada por Erik Bretos para reforzar la posición de central. Varios equipos lo tienen monitoreado, pero su fichaje no está sencillo después de que se haya metido en la carrera un club que cuenta con el respaldo financiero del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí

La Real Sociedad tiene bastante claro que una de las posiciones que tiene que reforzar de cara a la próxima temporada es la de central para mejorar así el nivel de esa demarcación la cual ha sido una de las más débiles en la campaña que recién ha finalizado. La dirección deportiva que lidera Erik Bretos maneja una lista con varios futbolistas, siendo uno de los que está en ella Diogo Leite. Un fichaje que ahora mismo no está fácil, es más se complica, debido a que el defensa portugués cuenta ahora mismo con el interés de un equipo de Arabia Saudí que está respaldado financieramente por el Fondo de Inversión Pública (PIF).

Arabia Saudí también quiere a Diogo Leite

La opción de Diego Leite para la Real Sociedad emergió como una oportunidad de mercado después de que el central acabara su contrato con el Union Berlin de la Bundesliga de Alemania. El defensa ha sido titular indiscutible y ha rayado a un buen nivel de juego lo que hace que haya mucha competencia a la hora de lograr su fichaje.

El problema está en que ahora también se ha metido en la carrera por su fichaje un club de Arabia Saudí que tiene dinero más que suficiente para convencer a un futbolista. En caso de que puje fuerte, su fichaje por la Real Sociedad es prácticamente imposible. Con todo, aún no hay nada decidido.

A pesar de ello, en la Real Sociedad manejan otras opciones, siendo una de ellas Nino, central del Zenit San Petersburgo, quien está muy receptivo con el interés del club vasco ya que el brasileño, que tiene 29 años, tiene el deseo de jugar en una de las grandes liga de Europa y aprovecha así para abandonar un país como Rusia que tiene un conflicto bélico abierto con Ucrania desde hace años.

La Real Sociedad necesita uno o dos centrales más

La Real Sociedad necesita uno o dos centrales más para afrontar con totales garantías la temporada que viene en la que el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo va a disputar cuatro competiciones oficiales (LaLiga, UEFA Europa League, Copa del Rey y Supercopa de España).

Actualmente la Real Sociedad tiene como centrales fijos a Igor Zubeldia y a Jon Martín, mientras que se va a probar a Jon Pacheco, que vuelve de su cesión en el Deportivo Alavés. Quien no va estar es Duje Caleta-Car ya que la Real Sociedad ha decidido no ejecutar la opción de compra que tenía sobre el croata que regresa al Olympique Lyon.

Debido a esto, dependiendo de la decisión que se tome con Jon Pacheco, la Real Sociedad va a tener que fichar a uno de dos centrales en este mercado de fichajes de verano. El equipo txuri urdin va a tener una gran carga de partidos y necesita una plantilla amplia y con alternativas para estar totalmente preparada cuando lleguen bajos rendimientos o lesiones inesperadas que siempre son un contratiempo a la hora de alcanzar los objetivos marcados.