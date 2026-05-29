El mensaje de cariño de Caleta-Car a la Real Sociedad

El central croata no continuará en la Real Sociedad después de que el club vasco haya decidido no ejecutar la opción de compra que tenía sobre él. El defensa, que va a jugar el Mundial 2026 con su selección nacional, volverá al Olympique Lyon con el que tiene contrato pero que intentará darle salida este verano

La Real Sociedad anunció la salida definitiva de Duje Caleta-Car después de haber decidido no ejecutar la opción de compra que tenía sobre él, que estaba fijada entre los 3 y 4 millones de euros. No le ha valido al central croata su buen final de temporada, en el que ha sido titular indiscutible y en el que ha ayudado a ganar la Copa del Rey, para ganarse su continuidad ya que el club txuri urdin se ha marcado otros objetivos en el mercado como puedan ser Diogo Leite o Nino. A pesar de ello, Duje Caleta-Car no guarda ningún rencor y ha tenido palabras de agradecimiento a la Real Sociedad.

Caleta-Car se despide de la Real Sociedad

Duje Caleta-Car ha usado sus redes sociales para mostrar su gratitud y su cariño a la Real Sociedad. "Gracias Real Sociedad por este capítulo. Me voy como campeón y llevándome bonitos recuerdos de los que siempre me sentiré orgulloso. Muchas gracias a todos mis compañeros, entrenadores, médicos, aficionados y a toda la gente que he conocido este año. Os deseo lo mejor. Aúpa Reala", ha dicho el croata ilustrando el mensaje con una fotografía suya alzando la Copa del Rey ganada hace unas semanas.

A sus 29 años, Duje Caleta-Car ha mostrado un rendimiento irregular, de menos a más con el paso de la temporada, destapándose al final como un central aprovechable y que ha jugado bastante: 32 partidos y 2.629 minutos. A pesar de ello, la Real Sociedad no ha acabado convencida y finalmente no lo va a fichar por lo que el balcánico va a volver, cuando acabe el Mundial 2026 que va a jugar con Croacia, al Olympique Lyon en donde su continuidad tampoco está asegurada.

El Olympique Lyon tiene en el mercado a Caleta-Car

Se presenta un nuevo mercado de fichajes de verano movido para Duje Caleta-Car ya que el Olympique Lyon no cuenta con él, a priori, de cara a la próxima temporada.

Desde Francia se señala que el balcánico no tiene sitio y que el Olympique Lyon espera que Caleta-Car haga una buena Copa del Mundo con Croacia para que se revalorice y pueda encontrar nuevo equipo. Con todo, en el equipo galo no esperan sacar mucho dinero por el defensa ya que acaba contrato el 30 de junio de 2027.

Esto quiere decir que Caleta-Car entra en su último año de relación contractual con el Olympique Lyon y esto hace que ningún equipo tenga en sus planes gastarse mucho dinero en un futbolista que puede conseguir gratis en poco más de doce meses. Para colmo, Caleta-Car es un jugador de 29 años ya y, por tanto, no se revaloriza ya en el mercado.

Lo que parece seguro es que la Real Sociedad no va a ser uno de los equipos que puje por Caleta-Car ya que ha tenido la oportunidad de quedárselo en propiedad, el futbolista había manifestado su deseo de permanecer, y la ha desestimado para intentar a otros futbolistas que puedan mejorar la posición de central.