Matías Almeyda critica con dureza a los directivos del Sevilla: "Es una traición que me duele"

El entrenador argentino se muestra muy molesto con la "doble cara" de los dirigentes de la entidad, a los que acusa de decirle una cosa y hacer la contraria. De su breve etapa en la entidad, se queda con la mejora de las infraestructuras y con "una afición que siempre espera más"

Está comprobado que no dura mucho la alegría en la casa del Sevilla FC. El pasado sábado, el equipo logró la primera victoria en el segundo encuentro con Luis García Plaza como entrenador y sólo tres días después su antecesor en el cargo, Matías Almeyda ha abierto la caja de pandora diciendo sólo una parte de lo que piensa de la directiva del club nervionense. Traidores es el adjetivo más suave que se permite decir el siempre locuaz técnico argentino para los que hasta hace tres semanas eran sus jefes.

Almeyda acusa a los directivos del Sevilla de ir con "una doble cara"

"Lo del Sevilla es la primera vez que me pasa. Siempre tuve proyectos largos. Lo de acá fue diferente porque un día antes de decirme que me tenía que ir del Sevilla FC me dijeron que me quedaba hasta el final. Esa traición del fútbol es la que no... No. Me duele. Y me digo 'Esa gente ya no me puede mirar más'", ha espetado Matías Almeyda en una charla en el canal de YouTube de Adrián Marcelo 'Radar Mundialista'.

"No vengas a decirme que voy a estar si después me vas a sacar. Decís, no sé si vas a estar, entonces te puedo sacar. Si no, es como que es una doble cara, ¿no?", insistía el 'Pelado', en la primera entrevista que concede desde que el pasado 23 de marzo se hizo oficial su destitución como entrenador del Sevilla FC, donde había firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2028.

Mal de muchos... ya se sabe, pero Almeyda fue preguntado por el hecho de que, con su sustituto (Luis García Plaza) ya han pasado nueve entrenadores y tres directores deportivos por ese banquillo en las últimas cuatro temporadas. Este hecho llevó al entrevistador a cuestionar, directamente, si cree que a los directivos del Sevilla FC les quita el sueño esta inestabilidad en una entidad tan importante. Y ahí el argentino vuelve a disparar con bala: "No creo que no duerman bien, hay gente ahí a la que no le interesa eso".

De su etapa en Sevilla FC, Almeyda se queda con las infraestructuras y con la afición

Acerca de lo positivo que ha visto con respecto a su etapa como jugador, en aquel Sevilla FC de la 96/97 que descendió a Segunda, es la enorme mejora en el Sánchez-Pizjuán y en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios además de, por supuesto, con la afición: "Con respecto a la infraestructura es un crecimiento enorme desde que yo jugué, hace 30 años. Tiene un centro deportivo impresionante. Después, obviamente, tiene muy buena afición, que espera otro resultado".

"En el Sevilla he vivido momentos muy parecidos a lo que viví en River. Un gran club que está con problemas económicos, políticos y con una afición que espera que siempre gane el equipo. Este no era un equipo formado para pelear títulos, sino para no descender, es la realidad", ha reflexionado el exsevillista, que se ha dejado querer por Rayados de Monterrey cuando le han preguntado por los rumores que le sitúan como aspirante al banquillo de éste y otros clubes aztecas como Tigres. No ha tardado en recibir llamadas desde su despido. "Son grandes clubes. Yo me muevo donde veo cariño", ha apostillado, asegurando que está abierto a estudiar ofertas, antes de repasar su carrera y tocar otros asuntos variados de la actualidad de la selección mexicana, de Argentina, FC Barcelona, Real Madrid y otros grandes clubes.

La explicación de Del Nido Carrasco

El pasado Martes Santo, Del Nido Carrasco hablaba por primera vez del despido de Almeyda. "Yo, en dos años de presidente, he tenido cuatro entrenadores y en la parte que me ha tocado en cada momento asumo la máxima responsabilidad. Es obvio que si hemos tenido tantos entrenadores es que algo no ha funcionado. La salida de Matías ha sido dolorosa en lo personal, porque todos sabéis el cariño que le teníamos. Todos habíamos coincidido en que Matías era el entrenador ideal para este Sevilla FC pero los resultados deportivos, con 7 puntos de 24, han precipitado su salida. Si contratas a un entrenador para tres años y se va a los ocho meses, es obvio que nos hemos equivocado", señaló desde la iglesia San Benito.